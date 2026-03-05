委國上月石油出口下滑

根據船運監控數據與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的文件，委內瑞拉2月石油出口量月減6.5%至大約每日73.7萬桶，反映儘管對美國與歐洲的出口擴大，仍無法抵銷失去中國大陸市場的損失。

路透報導，自從美軍1月初將委內瑞拉總統馬杜洛緝捕回美之後，華府便掌控了這個南美產油大國的石油出口，在美國政府授權下，大宗商品貿易商托克（Trafigura）、石油巨頭雪佛龍（Chevron）外銷大量委國石油。

即便雪佛龍等貿易商2月將更多石油運往美國、歐洲及加勒比海國家，但不足以抵銷對亞洲的出口較1月劇減67%至每日平均4.8萬桶，遠不及去年的每日逾60萬桶。

整體來看，2月石油出口較1月下滑6.5%，較去年同期則減少19%。數據顯示，自這些貿易商上月開始負責行銷並運送委國的原油與燃料以來，已出口合計2,690萬桶；在美國監督下，目前為止已售出的總量約為4,000萬桶。

委內瑞拉對美國的直接出口增加32%，至大約每日37.5萬桶；對歐洲的出貨量則暴增八倍，達每日15.8萬桶。

美國與伊朗的衝突，以及美國財政部近幾周核發的新許可，預料將擴大可出口與煉製委內瑞拉石油的企業名單，可能使石油運往新的目的地。