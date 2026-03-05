聽新聞
伊爾艾朗示警 全球恐陷停滯性通膨

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

中東戰火延燒，石油和天然氣價格雙雙大漲，知名經濟學家伊爾艾朗警告，如果衝突時間拉長，停滯性通膨可能席捲全球經濟。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問時說：「衝突持續時間和影響範圍將是關鍵…範圍愈大，對全球經濟帶來的停滯性通膨效應就愈強。」

航經荷莫茲海峽的油輪可能受干擾，是這場戰爭頭號風險。無論是伊朗強制關閉或商船選擇避開，荷莫茲海峽長期關閉都會影響在全球貿易的石油和天然氣供給，受影響比率上看20%。

伊爾艾朗認為，如果衝突持續時間很短而且有所克制，能源價格和整體通膨將面臨強烈但短暫的衝擊。但如果時間拉長，範圍也不斷擴大，這場衝突則會「推升通膨、打亂供應鏈及衝擊經濟成長」。

美國經濟而言，中東情勢動盪可謂屋漏偏逢連夜雨。伊爾艾朗認為，由於聯準會（Fed）政策靈活度「有限」，美國面臨的停滯性通膨風險更高。在能源震撼時期，Fed可能調降短期利率以減輕經濟壓力，但一些理事對今年大幅降息持謹慎態度，理由是通膨已連五年高於Fed偏好的2%目標。

伊爾艾朗不是唯一點出Fed政策日益受限的評論員，美國前財政部長葉倫2日在標普全球（S&P Global）一場會議上表示，無論中東情勢可能如何發展，通膨揮之不去都會讓Fed不太可能大舉降息。葉倫說：「我認為伊朗最近情勢讓Fed更傾向按兵不動，比事件發生前更不願意降息。」

通膨 美國 Fed

