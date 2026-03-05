美國小非農就業 優於預期

聽新聞
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業上月僱用人數是去年7月以來最多，但就業成長大多來自兩個產業，1月數據也遭到下修。美國聯準會（Fed）理事米倫主張Fed仍需要支撐就業市場，但克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則以通膨揮之不去與勞動市場浮現回穩跡象為由，呼籲利率長期按兵不動。

根據ADP研究所4日公布的數據，美國民間部門2月就業人數增加6.3萬人，增幅大於經濟學家預估的5萬人，但1月數據下修為增加1.1萬人。教育和醫療服務業上月就業人數增加5.8萬人，遙遙領先所有產業，營建業以增加1.9萬人居次，這兩個產業抵銷大多數其他產業成長停滯的影響，反映結構隱憂。

薪資方面，留在現職的勞工2月薪資成長4.5%，漲幅與1月相同；換工作的人薪資增加6.3%，漲幅比前月縮小0.3個百分點。

ADP首席經濟學家李察森說：「僱用人數增加，薪資持續穩健成長，特別是未換工作的人…但聘僱只集中在少數產業，數據顯示換工作為薪資帶來的效益未雨露均霑。」

川普的人馬米倫在ADP就業報告出爐後，接受彭博電視訪問時表示，目前斷定勞動市場已擺脫持續走軟趨勢仍為時過早，跡象顯示Fed仍需要支撐勞動市場。米倫認為目前美國利率可能比中性水準高出1個百分點，繼續降息適合適之舉。

相較之下，今年是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權成員的哈瑪克接受紐約時報訪問時，透露正密切關注中東衝突帶來的新通膨風險，認為美國通膨持續高於Fed 2%目標，加上勞動市場回穩跡象日益增加，讓Fed不需要急於再次降息。

哈瑪克說：「從政策角度來看，我們處於絕佳位置…我認為我們可能按兵不動很長一段時間。」

另一方面，今年也有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari），原本預測Fed今年將降息一次，但這種看法在美國攻擊伊朗後開始鬆動。卡斯哈里3日在美國紐約彭博投資會議上說：「在地緣政治事件紛擾之際，目前我們還需要觀察許多數據。」

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

