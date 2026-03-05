美國小非農就業 優於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業上月僱用人數是去年7月以來最多，但就業成長大多來自兩個產業，1月數據也遭到下修。美國聯準會（Fed）理事米倫主張Fed仍需要支撐就業市場，但克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則以通膨揮之不去與勞動市場浮現回穩跡象為由，呼籲利率長期按兵不動。

根據ADP研究所4日公布的數據，美國民間部門2月就業人數增加6.3萬人，增幅大於經濟學家預估的5萬人，但1月數據下修為增加1.1萬人。教育和醫療服務業上月就業人數增加5.8萬人，遙遙領先所有產業，營建業以增加1.9萬人居次，這兩個產業抵銷大多數其他產業成長停滯的影響，反映結構隱憂。

薪資方面，留在現職的勞工2月薪資成長4.5%，漲幅與1月相同；換工作的人薪資增加6.3%，漲幅比前月縮小0.3個百分點。

ADP首席經濟學家李察森說：「僱用人數增加，薪資持續穩健成長，特別是未換工作的人…但聘僱只集中在少數產業，數據顯示換工作為薪資帶來的效益未雨露均霑。」

川普的人馬米倫在ADP就業報告出爐後，接受彭博電視訪問時表示，目前斷定勞動市場已擺脫持續走軟趨勢仍為時過早，跡象顯示Fed仍需要支撐勞動市場。米倫認為目前美國利率可能比中性水準高出1個百分點，繼續降息適合適之舉。

相較之下，今年是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權成員的哈瑪克接受紐約時報訪問時，透露正密切關注中東衝突帶來的新通膨風險，認為美國通膨持續高於Fed 2%目標，加上勞動市場回穩跡象日益增加，讓Fed不需要急於再次降息。

哈瑪克說：「從政策角度來看，我們處於絕佳位置…我認為我們可能按兵不動很長一段時間。」

另一方面，今年也有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari），原本預測Fed今年將降息一次，但這種看法在美國攻擊伊朗後開始鬆動。卡斯哈里3日在美國紐約彭博投資會議上說：「在地緣政治事件紛擾之際，目前我們還需要觀察許多數據。」