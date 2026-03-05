聽新聞
0:00 / 0:00

現金為王 全球股市債市黃金三殺

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

隨著中東戰火延續，全球金融市場出現股市、債市與黃金等貴金屬三者同步下殺的情況，顛覆避險資產與風險資產之間以往的反向連動性，反映當前以「現金為王」的主旋律，也推高市場波動性。

市場二日還預期中東衝突可迅速結束，但三日隨著戰事擴大，以色列攻擊黎巴嫩、伊朗攻擊波灣國家的能源基礎設施，宣布封鎖荷莫茲海峽阻撓石油運輸，情勢急轉直下，導致除了油價和美元走高外，多數主要股市、美國公債及其他債券都下跌，連避險資產黃金都走低。

道富環球投資管理駐波士頓首席投資策略師艾隆表示，這是對高度不確定事件的典型市場反應，「目前人們只想持有兩樣東西：石油和美元」。

LSEG Lipper數據顯示，全球貨幣市場基金吸引四七九億美元資金流入，創二月十七日以來最高，顯示投資人轉向短期類現金工具避險。相較下，投資人減持股票，美國股票型基金流出九十六億美元；全球股票型基金二日流出九十一億美元，為兩個多月來最大規模。

分析師表示，一連串因素驅動去風險化的操作，包括之前低估衝突、近幾周來布局部位極端，加上油價飆漲帶來通膨壓力並衝擊債券。

36 South資本顧問公司交易主管阿德科克說，中東局勢發展使投資人對各種可能結果重新定價，導致波動率飆升，並對石油、黃金與美元等資產中過度緊繃的部位形成壓力。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利表示，「美元走升，但資金並未流向美國公債或其他美元資產，顯示市場對短期現金的需求正在增加。」

紐約道富環球投資管理的黃金策略主管多西指出，就黃金而言，目前看到的是部分獲利了結，以及把黃金當成流動性避險工具出售，以應付追加保證金或被迫平倉的多頭部位，「當真正的地緣政治震撼或極端市場不確定性出現時，現金仍是王道」。

荷莫茲海峽 金價 債市 股票

延伸閱讀

美伊衝突升溫 渣打銀籲：投資人勿恐慌性拋售

油價兩天狂飆12%！川普一句話讓漲勢收斂 金價急挫6%疑與保證金有關

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

相關新聞

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。