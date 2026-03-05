聽新聞
亞股股災 能源憂慮引發賣壓

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙何佩儒、編譯劉忠勇／綜合報導
台股昨重挫一四九四點，為史上第三大跌點。記者曾學仁／攝影
台股昨重挫一四九四點，為史上第三大跌點。記者曾學仁／攝影

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

不過，全球金融市場在經歷連續多日的劇烈震盪，歐股主要指數昨率先反彈，美股四大指數四日早盤開高，台指期夜盤也反彈近八百點，對台股今天盤勢的影響有待觀察。

中東戰事顛覆亞股今年的「ＡＩ交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」的賣壓取代。受惠於ＡＩ的南韓、日本和台灣股市首當其衝，其中首爾Kospi指數三日重挫百分之七點三後，昨賣壓加速，崩跌百分之十二點一至五○九三點，創史上最大單日跌幅，賣壓重到誘發「熔斷機制」，為二○二四年八月來首度啟動。Kospi指數從戰爭爆發以來，累計重挫百分之十八點四，跌幅是亞洲主要股市之最。

東京日經二二五指數昨收跌百分之三點六至五萬四二四五點，為二月六日來最低，單日跌幅為十一個月來最大，首相高市早苗二月八日勝選以來的漲幅全數蒸發。台股昨下跌百分之四點三五，戰爭爆發以來跌幅百分之七點三，東南亞股市也全墨。

三大法人昨聯手賣超台股一二九八億元，史上最大，其中外資賣超九六六億元是史上第二大，且連續五個交易日賣超台積電，外資累計四個交易日賣超金額達二四○八億元。

野村投信副總張繼文指出，今年以來台灣、南韓和日本股市表現強勁，是全球漲幅最大的市場，意味著大量資金曾從美國市場流出並投入亞洲股市，但當前不確定的環境下，這些資金正回流至相對安全的美元資產，導致亞洲市場出現獲利了結的賣壓。

富邦投顧董事長陳奕光說，即使沒有美伊戰爭，台股也到了要修正的時候，但目前基本面並沒有轉壞，投資人可以放心，這種坐電梯的急跌，有助趕走投機客。

面對台股恐慌性殺盤，阮清華指出，台股重挫是因美伊戰爭的單一國際事件影響，台灣難以獨善其身，國安基金密切觀察後續情勢。

南韓 指數 台股成交量 股災

相關新聞

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

