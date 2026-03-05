Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

消息人士透露，公司近期的營收以年化公式計算，已突破190億美元，遠高於2025年底的90億美元，主要成長動力來自市場採用其AI模型與產品的力道強勁。

Anthropic目前估值已達3,800億美元 。公司今年動能強大，包括程式設計輔助工具Claude Code等多項產品，因能協助複雜任務自動化而爆紅。

美國國防部長赫塞斯上周五宣布Anthropic是個「供應鏈風險」，通常是敵對國家的企業才會被列入這份清單。雙方緊張的原因是，Anthropic要求限制五角大廈將其AI技術用於監控與自主武器領域。

赫塞斯這項宣布，不僅切斷Anthropic對美國政府的銷售管道，也可能影響與眾多其他企業的生意往來。Anthropic回應，國防部的決定「在法律上站不住腳」，並表示準備「在法院挑戰任何供應鏈風險認定」。五角大廈的「供應鏈風險」宣布，對Anthropic向企業客戶銷售的影響仍待觀察。