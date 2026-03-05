聽新聞
澳洲維多利亞省訂居家上班法

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

澳洲維多利亞省長艾倫4日表示，將賦予民眾每周居家上班兩天的法律權利，這將使該省成為澳洲首個導入居家上班權的省份。

艾倫表示，這項立法預計9月1日生效，並將納入公平機會法，「居家上班對家庭而言是件好事，因為這將省下時間和金錢，並讓更多家長投入工作」。這項政策將適用於所有職場，但員工少於15人的企業可延後至2027年7月實施，以便有更充裕時間因應這項變更。

這項政策將可能成為11月面臨選舉的艾倫的主要政見，她將帶領中間偏左的工黨挑戰連續執政第四屆。在野的自由-國家聯盟曾提案，要讓公務員全面恢復回到辦公室上班，但選民對此反應極差，被認為是導致在野聯盟去年聯邦選舉大敗的主因之一，也因此早在選舉期間就被作廢。在野聯盟目前尚未表態是否會反對艾倫這項新法。

不過這項居家上班政策面臨企業團體批評，因擔心這將阻礙該省經濟。維省首府墨爾本在新冠疫情期間經歷全球最長的防疫封鎖，且疫後復甦持續緩慢。澳洲商業委員會執行長布拉克4日表示，「一體適用的政府命令是錯誤的做法。

