軟體商Palantir 重獲華爾街青睞

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

數據分析軟體商Palantir重獲華爾街青睞。隨著它的國防業務成長潛力浮現，在經歷長達四個月的拋售後，市場熱情重返，更有分析師預期Palantir股價可能飆漲近40%。

也曾是AI大飆股的Palantir股價，3日連續第五天收高，五個交易日累計大漲14%。同期大盤指數受困於伊朗情勢，那斯達克綜合指數跌1.5%，4日早盤再漲2%。

最新一波漲勢始於上周，當時美國總統川普對伊朗升高威脅言論；隨後美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，延續了Palantir的漲勢。

根據Rosenblatt分析師的說法，隨著中東戰火紛擾，Palantir應能向軍方證明其日益提升的價值，並平息外界對該公司只是包著AI題材外衣而上漲的疑慮。

Rosenblatt分析師麥克皮克3日在給投資人的報告中表示：「戰爭雖令人遺憾，卻凸顯Palantir的價值超越了單純的大語言模型（LLM）」，也就是凸顯出相較於OpenAI和Anthropic等LLM開發商的優勢。

麥克皮克上周才開始給予Palantir買進評等，將目標價由150美元調升至200美元，這代表比3日收盤還有36%的上漲空間。

此前，Palantir由於估值極高，長期來一直受到分析師的質疑。不過，上個月在股價大幅回落之際，至少有八家機構上調投資建議評級。Palantir股價自去年11月3日創歷史高點後，到2月24日這波低點期間重挫38%。

去年7月，Palantir贏得美國陸軍合約，將75項合約整併為一項為期10年、總值最高達100億美元的協議。

在最近一季財報中，Palantir來自美國政府合約的營收為5.7億美元。整體而言，該公司2025年來自美國政府的收入達19億美元，高於2024年的12億美元。持有該公司股票的Capwealth Advisors投資長帕格里亞表示，近期股價的大漲走勢，反映市場看好Palantir在政府與軍方體系中的定位。

華爾街 伊朗 以色列

相關新聞

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

