歐盟推工業加速器法案強化製造 外資投資設門檻

歐盟執委會今天發布備受關注的「工業加速器法案」，致力於促進歐盟製造業發展，特別是鋼鐵、汽車製造業等。同時，對於第3國的大型投資設定新條件，避免形成關鍵依賴。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）今天在新聞發布會上表示，「工業加速器法案」（IAA）意在提升對低碳、歐洲製造技術與產品的需求。將會促進歐盟製造業發展、推動企業成長並創造就業機會，同時支持產業採用更乾淨的技術。

「工業加速器法案」的核心精神是強調「歐洲製造」，試圖在全球化下不公平競爭日益加劇，以及歐洲對非歐盟供應商依賴加深的背景下，強化歐洲的工業基礎。

這項法案將涵蓋整體製造業，不過其中的重點聚焦於「高耗能產業」、「汽車製造業」與「淨零技術」。同時也設定歐洲製造的目標，在2024年時，製造業占歐盟 GDP的14.3%，在2035年前，製造業占比將提升至20%，並強化歐洲的韌性、競爭力與經濟安全。

這項法案也試圖處理第3國的大量投資，造成歐洲市場依賴關鍵產品的情形，例如中國的電動車對歐洲汽車工業造成的衝擊。

儘管歐盟執委會強調，對外國的直接投資保持開放態度，然而法案明訂，超過1億歐元的外國直接投資且產業占全球產能40%以上的企業，例如電動車、電池、太陽能、關鍵原物料等產業，將設定新的投資審查條件。

根據「工業加速器法案」，這一類的投資必須推動歐盟國家的創新與成長，並透過技術與知識轉移，在歐盟創造真正的附加價值。同時，必須保證至少50%的就業機會屬於歐洲，以確保企業與當地的公民能與投資者一同受益於單一市場的機會。

此外，投資條件還包含外資持股比例不得超過49%、30%的產品必須在歐盟境內生產、外國投資企業每年在歐盟必須投入至少年營收1%的資金規模進行研發等。

目前「工業加速器法案」由歐盟執委會提出，後續仍須經由歐洲議會與歐盟理事會討論、談判，雙方達成共識並通過後，才會成為正式法律並實施。