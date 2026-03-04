快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數4日早盤翻紅。路透
美股四大指數4日早盤翻紅。路透

據傳伊朗有意討論停戰，不過美國財長貝森特表示，全球關稅可能在本周從10%升至15%，投資人消化多空訊息，四大指數4日早盤開高。

道瓊工業指數早盤上漲0.1%，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數漲1%。台積電ADR攀高近2%。輝達走高0.8%。

紐約時報報導，美以攻擊開始後的隔天，伊朗間接聯繫美國中情局（CIA）討論停戰，儘管相關官員懷疑，伊朗和美國是否準備終止戰事，但這個消息仍讓市場為之一振，布蘭特油價跌至近每桶81美元，全球債市賣壓也放緩。

芝加哥選擇權交易所的波動率指數（VIX），又稱「恐慌指數」，4日跌至22.33，過去四天來的連升止步。

市場焦點仍在原油，美國總統川普承諾，美國將提供保險、並護衛船隻通過荷莫茲海峽，但4日有貨櫃船在通行此地時遇襲。

關稅方面，美國財長貝森特4日表示，全球關稅可能在本周從10%上調至15%，官員並考慮動用其他法源，讓關稅稅率重回先前水準。

彭博策略師史奎克說，紐時報導帶動風險情緒升溫，看來並不牢靠，因為投資人有許多理由保持審慎。紐時文章也說，美國官員有所懷疑，就算伊朗方面真的尋求止戰，也是幾天前的事了。

航空股攀高，美國航空、達美航空均漲1%以上。

彭博 道瓊工業指數 貝森特

延伸閱讀

尋求脫身？以軍擬再猛攻1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

相關新聞

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

英西不挺攻伊 川普惱怒

美國總統川普3日砲轟，西班牙和英國未全力支持攻擊伊朗，揚言要對西班牙實施全面貿易禁運，並批評英相施凱爾「不是邱吉爾」。

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

據傳伊朗有意討論停戰，不過美國財長貝森特表示，全球關稅可能在本周從10%升至15%，投資人消化多空訊息，四大指數4日早盤開高。

伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）正密切關注中東衝突帶來的新通膨風險，認為美國通膨持續高於聯準會（Fed）2%目標，加上勞動市場持續浮現回穩跡象，讓Fed不需要急於再次降息。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）則表示，伊朗爆發戰爭為利率路徑帶來不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。