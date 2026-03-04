貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

CNBC報導，美國西德州原油期貨價格在美東時間4日上午8點左右下跌1.1%，報每桶73.74美元；倫敦布蘭特原油期貨則下跌0.7%至80.83美元。

自從美國和以色列上周末對石油輸出國組織（OPEC）成員國伊朗發動大規模空襲來，西德州原油本周一度飆漲至逼近每桶78美元，2日和3日漲幅分別達到6%和5%。

但在美國總統川普先與3日表示，美國將透過國際開發金融公司（DFC）提供油輪保險，並承諾必要時刻將為波灣石油運輸提供海軍護航後，油市已趨於穩定。

而在貝森特4日向CNBC表示，白宮將宣布一系列對波灣石油貿易的支援後，油價更進一步轉跌。