伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）正密切關注中東衝突帶來的新通膨風險，認為美國通膨持續高於聯準會（Fed）2%目標，加上勞動市場持續浮現回穩跡象，讓Fed不需要急於再次降息。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）則表示，伊朗爆發戰爭為利率路徑帶來不確定性。

今年是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權成員的哈瑪克，早在美國和以色列攻擊伊朗及能源價格大漲前就對通膨感到憂心。哈瑪克對Fed去年下半年三度降息持懷疑態度，而且目前似乎更猶豫是否進一步降息。這意味如果美國總統川普任命的Fed下任主席華許今年推動激進降息，哈瑪克仍會強力反對。

哈瑪克接受紐約時報訪問時說：「從政策角度來看，我們處於絕佳位置…我認為我們可能按兵不動很長一段時間。」

哈瑪克認為Fed政策處於「中性」狀態，意味目前利率既不會推升也不會抑制消費者需求。基於通膨太高但勞動市場相對穩定，哈瑪克認為Fed應聚焦於減輕物價壓力。

哈瑪克說：「如果勞動市場浮現新疲態，這可能意味我們需要加碼提供寬鬆。如果通膨未如我所料朝目標邁進，則可能意味需要對經濟設下其他限制。」

另一方面，今年也有投票權的卡斯哈里原本預測Fed今年將降息一次，但這種看法在美國攻擊伊朗後開始鬆動。卡斯哈里3日在美國紐約彭博投資（Bloomberg Invest）會議上說：「在地緣政治事件紛擾之際，目前我們還需要觀察許多數據。」

Fed官員繼1月決議利率按兵不動後，本月開會時預料將再次維持利率不變，今年底前將降息兩次的機率本周也已下降。