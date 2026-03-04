伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

彭博資訊報導，比特幣4日盤中一度跳漲5.6%至71,812美元，攀抵近一個月高點，目前漲幅略為收斂，現報71,645美元。乙太幣也同步飆漲，一度上漲6%至2,086美元；兩大加密貨幣的強勢表現，也帶動整體加密貨幣市場普遍上揚。

自美國與以色列2月28日聯合攻擊伊朗以來，比特幣走勢震盪，28日當天一度挫跌至63,038美元。自此之後，投資人湧入數位資產，根據彭博編制數據，美國的現貨比特幣指數股票型基金（ETF），在2日、3日累計吸金逾6.8億美元。

FxPro首席市場策略師庫普齊克維奇表示，「鑒於前一天金融市場與黃金的沉重賣壓，這是加密貨幣的勝利」，「或許一些交易員將加密貨幣視為避風港」。

在韓股領跌下，亞股大盤指數4日寫近一年來最深跌幅；但美股期指目前止跌回升，道瓊期指漲0.2%、標普500期指漲0.3%、那斯達克100期指攀揚0.4%。