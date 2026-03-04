快訊

美以襲伊朗影響出口 專家：恐推升日本消費者物價0.6%

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本經濟學家估算，若中東衝突長期化且荷莫茲海峽無法航行，恐推升日本的消費者物價0.6%。 新華社
日本經濟學家估算，若中東衝突長期化且荷莫茲海峽無法航行，恐推升日本的消費者物價0.6%。 新華社

美國以色列攻擊伊朗後已開始影響日本企業出口抹茶、中古車等貨品到中東地區。另外，日本經濟學家估算，若衝突長期化且荷莫茲海峽無法航行，恐推升日本的消費者物價0.6%。

日本放送協會（NHK）報導，日本智庫瑞穗研究與技術公司（Mizuho Research & Technologies）首席日本經濟學家服部直樹試算，若軍事衝突時間拉長，且荷莫茲海峽無法航行，假設截至日本時間4日的原油價格，從每桶75美元左右上升到90美元，日本的消費者物價可能被推升約0.6%。

而這個試算結果也推估油價與食品等價格上漲，進而會使兩人以上家庭的支出，每年平均增加約2萬2000日圓（約新台幣4500元）。

服部分析，「如果這種情況成真，將難以預期實質薪資改善，穩健的經濟成長也可能亮起黃燈。」

另外，伊朗遇襲後與美國等國不斷交火，中東各地的空域也相繼關閉，影響民航機飛行。這也連帶波及日本公司出貨。

靜岡縣一間製茶公司外銷抹茶到阿拉伯聯合大公國等國，但在中東各地關閉空域的影響之下，運往阿聯首都杜拜的產品卡在日本成田機場。而且杜拜客戶的餐廳也持續暫停營業，使這間日本製茶公司也無法在這週出貨，並考慮出貨到其他國家。

除此之外，日本的中古車外銷也受到影響。

朝日電視台報導，日本千葉縣出口中古車的公司Japan Career，保管數百輛中古車，其中包含法拉利、藍寶堅尼等品牌，不少要價超過數千萬日圓的高級車要銷往阿拉伯聯合大公國等中東國家。

一般而言，這間公司整理完車子與完成出口手續後就會把車輛交給船公司。不過，隨著荷莫茲海峽實質上被封鎖後，狀況出現變化。

Japan Career社長藤原正幸指出，「原本車輛正在裝船，但今早突然接到通知說要停止出港。」由於已完成手續、正在港口等待裝船的車輛，已被視為出口車輛，一旦船班取消，就必須重新辦理「進口手續」，再運回自家空間存放。

藤原預測，「原定銷往中東的車輛，在中東局勢改善之前，恐怕都得暫時保管在日本。若中東當地經濟狀況惡化，甚至可能出現要求在日本處理、重新拍賣出售的情況，車輛流向也可能因此改變。」

日本2025年銷往中東的汽車出口額超過2兆4000億日圓，創下歷史新高。若僅看中古車，阿聯以22萬輛居首。對日本汽車業而言，中東是重要的出口市場，因此外界也憂心未來恐出現進一步影響。

