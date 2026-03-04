快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火帶動能源價格飆漲 伊爾艾朗示警：全球恐陷停滯性通膨

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
安聯首席經濟顧問伊爾艾朗警告，如果伊朗戰爭時間拉長，停滯性通膨可能席捲全球經濟。路透
安聯首席經濟顧問伊爾艾朗警告，如果伊朗戰爭時間拉長，停滯性通膨可能席捲全球經濟。路透

美國以色列伊朗發動攻擊，導致全球金融市場陷入動盪，石油和天然氣價格雙雙大漲，股市則全面重挫。知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，如果伊朗戰爭時間拉長，停滯性通膨可能席捲全球經濟。

安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗接受美國媒體CNBC訪問時說：「衝突持續時間和影響範圍將是關鍵…範圍愈大，對全球經濟帶來的停滯性通膨效應就愈強。」

透過荷莫茲海峽運輸的油輪可能受干擾，是這場戰爭頭號風險。無論是伊朗強制關閉或商船選擇避開飛彈密集發射地區，荷莫茲海峽長期關閉都會影響在全球貿易的石油和天然氣供給，受影響比率上看20%。

伊爾艾朗認為，如果衝突持續時間很短而且有所克制，能源價格和整體通膨將面臨強烈但短暫的衝擊。但如果時間拉長，範圍也不斷擴大，這場衝突則會「推升通膨、打亂供應鏈及衝擊經濟成長」。

對美國經濟而言，中東情勢動盪可謂屋漏偏逢連夜雨。伊爾艾朗認為，由於美國聯準會（Fed）政策靈活度「有限」，美國面臨的停滯性通膨風險更高。在能源震撼時期，Fed可能調降短期利率以減輕經濟壓力，但一些理事對今年大幅降息持謹慎態度，理由是通膨已連續五年高於Fed偏好的2%目標。

伊爾艾朗不是唯一點出Fed政策日益受限的評論員，美國前財政部長葉倫2日在標普全球（S&P Global）一場會議上表示，無論中東情勢可能如何發展，通膨揮之不去都會讓Fed不太可能大舉降息。葉倫說：「我認為伊朗最近情勢讓Fed更傾向按兵不動，比事件發生前更不願意降息。」

Fed 伊朗 以色列 荷莫茲海峽 美國 通膨 中東 油價 石油 能源

延伸閱讀

中東戰事升溫…李鎮宇：海峽受阻 油國儲油庫何時塞爆成為新壓力源

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

經濟日報社論／美伊戰火背後的兩強爭霸

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？彭博指AI熱錢「埋下伏筆」

美伊戰事4日進入第五天，恐慌性賣壓席捲香港、首爾和東京，南韓大盤指數Kospi繼前一天重挫7.2%後，4日更狂瀉12%，寫下史上最大單日跌幅，該指數超過800檔成分股，終場僅10檔收紅，從三星到SK海力士、現代集團，無一倖免。

「特斯拉鐵粉」看好輝達！億萬富豪已逢低敲進1百萬股 擬持續加碼

億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）幾年前大買特斯拉股票，成了特斯拉的最大個人股東之一，如今他把目標轉向輝達，宣布在3日敲進了100萬股輝達股票。

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

美以襲伊朗影響出口 專家：恐推升日本消費者物價0.6%

美國與以色列攻擊伊朗後已開始影響日本企業出口抹茶、中古車等貨品到中東地區。另外，日本經濟學家估算，若衝突長期化且荷莫茲海...

中東戰火帶動能源價格飆漲 伊爾艾朗示警：全球恐陷停滯性通膨

美國和以色列對伊朗發動攻擊，導致全球金融市場陷入動盪，石油和天然氣價格雙雙大漲，股市則全面重挫。知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，如果伊朗戰爭時間拉長，停滯性通膨可能席捲全球經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。