「特斯拉鐵粉」看好輝達！億萬富豪已逢低敲進1百萬股 擬持續加碼

億萬富豪廖凱原（Leo Ko Guan）幾年前大買特斯拉股票，成了特斯拉的最大個人股東之一，如今他把目標轉向輝達，宣布在3日敲進了100萬股輝達股票。

廖凱原4日發文在X平台寫道，3日購入100萬股輝達股票，「我堅信AI不是泡沫，這只是開端」。他隨後告訴彭博新聞：「打算近期內再買100萬股輝達股票，展現對緊張市場的支持。」

輝達3日收在180.05美元，表示廖凱原的購股成本約為1.8億美元，據彭博億萬富豪指數，他個人財富達128億美元。

廖凱原近來對特斯拉和馬斯克的質疑日增，包括特斯拉決定給予馬斯克最多1兆美元的薪酬，但他主要部位仍在特斯拉和美國公債，且不願說明近來減持多少特斯拉股份。

廖凱原生於印尼，在美國紐約受教育，現居新加坡，靠經營企業軟體SHI International公司致富。