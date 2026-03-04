恐怖星期三！韓股KOSPI重挫逾12%觸發熔斷 「螞蟻」散戶買盤力道減弱

南韓股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，而在南韓被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小，有上班族直言想把股票全數賣出，不過也有人打算進一步加碼。

韓聯社今天報導，隨著對美伊開戰的不安擴散，KOSPI今天連續第2天暴跌，開盤後不久由於KOSPI200期貨急跌，Sidecar（盤中瞬間價格穩定措施）繼昨天再度啟動；隨後暫停KOSPI與KOSDAQ市場交易的「熔斷機制」也相繼啟動，兩大市場所有上市股票及相關期貨、選擇權交易一度全面暫停。

在南韓股市，散戶稱為「螞蟻」，今天韓聯社也用「螞蟻買盤力道減弱」來下標。對於股市慘淡，一名20多歲上班族A先生表示，「感覺自己不是在投資市場，而是在賭場在上上下下。」他直言不想再承受壓力，打算把3年前買的三星電子股票全數賣出。

不過一名20多歲上班族B先生表示，「抱著總有一天會回升的想法，打算加碼買進。」他認為美伊戰爭情勢總會緩和，股價不至於演變成長期低迷。一名大學生C先生也認為，「雖然國內股市對外部因素反應敏感，但從長期投資角度看，三星電子的企業業績終究會支撐股價上漲。」並打算進一步加碼。

不過在社群媒體上，也有不少個人投資者抱怨，想加碼卻資金不足，出現「買完三星電子就沒錢了」等貼文。

證券研究員許在煥（音譯）表示，「市場參與者普遍認為資產中股票比重已過高，因此昨天出現從之前漲幅較大的產業開始拋售的無差別下跌。」股市專家多認為短期過熱已有所緩解，建議視為投資機會，但也有人提醒不可排除局勢長期化的可能。

今天被韓媒稱爲「恐怖星期三」，KOSPI暴跌12%、收在5093.54點，創下史上最大跌幅。