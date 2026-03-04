快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖星期三！韓股KOSPI重挫逾12%觸發熔斷 「螞蟻」散戶買盤力道減弱

中央社／ 首爾4日專電
南韓股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，在南韓被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小 路透社
南韓股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，在南韓被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小 路透社

南韓股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，而在南韓被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小，有上班族直言想把股票全數賣出，不過也有人打算進一步加碼。

韓聯社今天報導，隨著對美伊開戰的不安擴散，KOSPI今天連續第2天暴跌，開盤後不久由於KOSPI200期貨急跌，Sidecar（盤中瞬間價格穩定措施）繼昨天再度啟動；隨後暫停KOSPI與KOSDAQ市場交易的「熔斷機制」也相繼啟動，兩大市場所有上市股票及相關期貨、選擇權交易一度全面暫停。

在南韓股市，散戶稱為「螞蟻」，今天韓聯社也用「螞蟻買盤力道減弱」來下標。對於股市慘淡，一名20多歲上班族A先生表示，「感覺自己不是在投資市場，而是在賭場在上上下下。」他直言不想再承受壓力，打算把3年前買的三星電子股票全數賣出。

不過一名20多歲上班族B先生表示，「抱著總有一天會回升的想法，打算加碼買進。」他認為美伊戰爭情勢總會緩和，股價不至於演變成長期低迷。一名大學生C先生也認為，「雖然國內股市對外部因素反應敏感，但從長期投資角度看，三星電子的企業業績終究會支撐股價上漲。」並打算進一步加碼。

不過在社群媒體上，也有不少個人投資者抱怨，想加碼卻資金不足，出現「買完三星電子就沒錢了」等貼文。

證券研究員許在煥（音譯）表示，「市場參與者普遍認為資產中股票比重已過高，因此昨天出現從之前漲幅較大的產業開始拋售的無差別下跌。」股市專家多認為短期過熱已有所緩解，建議視為投資機會，但也有人提醒不可排除局勢長期化的可能。

今天被韓媒稱爲「恐怖星期三」，KOSPI暴跌12%、收在5093.54點，創下史上最大跌幅。

螞蟻 社群媒體 上班族

延伸閱讀

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

中東戰火延燒…韓股再摔6% 亞股連三日下挫

美光重挫8%記憶體股倒一片…分析師：非基本面惡化 供應短缺至2028

油價兩天狂飆12%！川普一句話讓漲勢收斂 金價急挫6%疑與保證金有關

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

金價又要噴？杜拜航線遭戰火切斷 全球20%黃金流通停擺

隨著中東戰火導致往返杜拜的大部分航班停飛，全球黃金與白銀的流通正遭受重大干擾。交易商表示，此舉可能引發價格進一步波動，而今年金銀價格早已劇烈震盪。

戰爭凸顯真價值！Palantir憑「國防護城河」重返飆股 股價五天狂漲14%

華爾街再度看多曾經是AI大飆股的數據分析軟體公司Palantir，隨著它的國防業務成長潛力浮現，在經歷長達四個月的拋售後，市場熱情重返，更有分析師預期Palantir股價可能飆漲近40%。

恐怖星期三！韓股KOSPI重挫逾12%觸發熔斷 「螞蟻」散戶買盤力道減弱

韓國股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，而在韓國被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小，有上班族...

憂中東衝突拖長…日股連3天重挫 日經盤中暴跌逾2600點

市場憂心中東軍事衝突恐將拖長，加上油價持續上漲，東京股市連續第3天走跌。日經指數盤中一度暴跌逾2600點，時隔約1個月跌...

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。