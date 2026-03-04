美伊開戰 印度盧比暴跌、股市2天蒸發3.3兆

美國、以色列與伊朗的衝突持續，在局勢不穩、油價攀升的情況下，印度盧比兌美元跌到歷史新低點92.17，印度股市投資人的財富也在兩個交易日內蒸發9.7兆盧比（約新台幣3.3兆元）。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度80%原油仰賴進口，在油價因中東衝突上漲的情況下，印度進口的支出、通貨膨脹都將增加。

同時，外國投資人在試圖避險的情況下，可能從印度股市撤資，且中東地區任何經濟活動的中斷，都可能讓在中東工作的印度人匯款回印度受影響，進而導致國內貨幣盧比兌美元的匯率首度跌破92。

受中東衝突影響，盧比今天下跌0.7%，跌到92.17，是歷史新低。先前盧比兌美元的匯率的歷史低點，為今年1月時的91.9875。

新德里電視台（NDTV）報導，全球投資人擔心中東戰爭可能擾亂石油供應，並引發印度的通貨膨脹，因此紛紛湧向避險資產，使得印度股市暴跌。

印度股市在遭遇大幅拋售的情況下，導致投資人財富大幅縮水。其中，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）的總市值，從2日的456.17兆盧比跌至446.47兆盧比，市值蒸發約9.7兆盧比。

孟買證券交易所敏感指數今天暴跌1710點，至7萬8529點，是去年4月以來的新低；印度基準股價指數（Nifty 50）今天再下跌近477點，至2萬4389點，是近7個月來首次跌破2萬4400點大關。

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，情勢不斷惡化，伊朗也因此對整個石油資源豐富的中東地區進行報復性攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）3日表示，與伊朗的談判目前不太可能阻止進一步的衝突，並警告戰爭可能持續「4到5週」。

由於行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻屢遭襲擊，讓該地區藉油輪載運的能源運輸陷入幾乎全面停擺的狀態，因而導致油價飆升，而由於印度原油約8成仰賴進口，油價飆漲恐將直接造成通貨膨脹和貿易逆差。