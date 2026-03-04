快訊

美伊開戰 印度盧比暴跌、股市2天蒸發3.3兆

中央社／ 新德里4日專電

美國、以色列與伊朗的衝突持續，在局勢不穩、油價攀升的情況下，印度盧比兌美元跌到歷史新低點92.17，印度股市投資人的財富也在兩個交易日內蒸發9.7兆盧比（約新台幣3.3兆元）。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度80%原油仰賴進口，在油價因中東衝突上漲的情況下，印度進口的支出、通貨膨脹都將增加。

同時，外國投資人在試圖避險的情況下，可能從印度股市撤資，且中東地區任何經濟活動的中斷，都可能讓在中東工作的印度人匯款回印度受影響，進而導致國內貨幣盧比兌美元的匯率首度跌破92。

受中東衝突影響，盧比今天下跌0.7%，跌到92.17，是歷史新低。先前盧比兌美元的匯率的歷史低點，為今年1月時的91.9875。

新德里電視台（NDTV）報導，全球投資人擔心中東戰爭可能擾亂石油供應，並引發印度的通貨膨脹，因此紛紛湧向避險資產，使得印度股市暴跌。

印度股市在遭遇大幅拋售的情況下，導致投資人財富大幅縮水。其中，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）的總市值，從2日的456.17兆盧比跌至446.47兆盧比，市值蒸發約9.7兆盧比。

孟買證券交易所敏感指數今天暴跌1710點，至7萬8529點，是去年4月以來的新低；印度基準股價指數（Nifty 50）今天再下跌近477點，至2萬4389點，是近7個月來首次跌破2萬4400點大關。

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，情勢不斷惡化，伊朗也因此對整個石油資源豐富的中東地區進行報復性攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）3日表示，與伊朗的談判目前不太可能阻止進一步的衝突，並警告戰爭可能持續「4到5週」。

由於行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻屢遭襲擊，讓該地區藉油輪載運的能源運輸陷入幾乎全面停擺的狀態，因而導致油價飆升，而由於印度原油約8成仰賴進口，油價飆漲恐將直接造成通貨膨脹和貿易逆差。

中東 油價 投資人

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

金價又要噴？杜拜航線遭戰火切斷 全球20%黃金流通停擺

隨著中東戰火導致往返杜拜的大部分航班停飛，全球黃金與白銀的流通正遭受重大干擾。交易商表示，此舉可能引發價格進一步波動，而今年金銀價格早已劇烈震盪。

戰爭凸顯真價值！Palantir憑「國防護城河」重返飆股 股價五天狂漲14%

華爾街再度看多曾經是AI大飆股的數據分析軟體公司Palantir，隨著它的國防業務成長潛力浮現，在經歷長達四個月的拋售後，市場熱情重返，更有分析師預期Palantir股價可能飆漲近40%。

恐怖星期三！韓股KOSPI重挫逾12%觸發熔斷 「螞蟻」散戶買盤力道減弱

韓國股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，而在韓國被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小，有上班族...

憂中東衝突拖長…日股連3天重挫 日經盤中暴跌逾2600點

市場憂心中東軍事衝突恐將拖長，加上油價持續上漲，東京股市連續第3天走跌。日經指數盤中一度暴跌逾2600點，時隔約1個月跌...

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

