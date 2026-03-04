金價又要噴？杜拜航線遭戰火切斷 全球20%黃金流通停擺

隨著中東戰火導致往返杜拜的大部分航班停飛，全球黃金與白銀的流通正遭受重大干擾。交易商表示，此舉可能引發價格進一步波動，而今年金銀價格早已劇烈震盪。

金融時報報導，杜拜是全球重要的金條運輸中心，去年約占全球黃金流通量的20%。這包括在非洲開採、再運往阿聯精煉的黃金，以及從歐洲運往亞洲、經由杜拜轉運的貨物流。

交易商與分析師指出，若黃金、白銀貨運長時間受阻，可能推升在亞洲市場的價格，且波動加劇。

世界黃金協會資深市場策略師里德表示：「隨著中東航班停飛，黃金供應已成為隱憂。」他說，這也是為何印度國內金價從上周五每金衡英兩價格較倫敦價格折價約50美元迅速回升，周一升至與倫敦價格持平的原因。

根據海關數據，杜拜在2024年是全球第二大黃金出口地，僅次於印度。

StoneX市場分析主管歐康納表示，印度可能是受這次杜拜物流中斷影響最深的國家，因為杜拜是貴金屬運往印度的重要轉口地。

自從美國與以色列上周六襲擊伊朗以來，波斯灣地區大部分商業航班已停飛。在周二，杜拜雖有少數客機起飛，但知悉航班情況的人士說，這些航班並未運載黃金，而是優先運送易腐貨物。

一名金條交易人員說，「目前幾乎沒有任何貨物透過空運移動」。黃金通常以貨物形式靠客機運載，單次運量可達5公噸，按目前價格計算價值約8.3億美元。

部分物流業者表示，他們正忙於處理已交付至倫敦希斯洛機場航空公司的金銀貨物，因為航空公司已無法將這些貨物運出。

這導致出現「受阻出口品」，即已完成報關程序、但必須正式撤回後才能改道運送的貨物。

市場人士表示，從倫敦出貨的貨物中，目前白銀受到的影響大於黃金。今年白銀價格劇烈波動，部分原因是中國大陸散戶投資人需求激增，導致中國的白銀庫存降至10年低點。