因應中東攻勢波及 輝達谷歌亞馬遜調整區域營運

美國、以色列與伊朗之間的衝突引發區域動盪，在中東設有據點的輝達、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜等科技巨頭，無不全力確保旗下駐點或出差人員安全無虞。

美國財經新聞網CNBC報導，美以這波大規模攻擊行動造成包括最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在內的多名伊朗高層喪生，而伊朗則對以色列與美國在波灣地區的多處基地展開報復性打擊。相關衝突已嚴重影響區域民生、伊朗境內網路連線、飛航路線及能源運輸。

● 輝達：黃仁勳親發電郵通報家眷均安

輝達執行長黃仁勳今天清晨透過電郵告知全體員工，公司已暫時關閉位於杜拜（Dubai）的辦公室，當地員工目前採遠端工作模式。

黃仁勳在備忘錄中提到，輝達危機管理團隊「不分晝夜地支援受影響員工及家眷」，包括輝達在以色列的約6000名員工。

輝達2019年以約71.3億美元收購以色列企業邁倫（Mellanox），以色列如今是輝達美國海外最大的研發基地。

他說，截至今天早晨，所有受此次衝突影響的輝達員工與他們家眷均安然無恙。

黃仁勳寫道，「輝達已在當地生根，我們有數千名同仁居住於此，還有更多全球同事的親友也受到這波局勢牽動。和大家一樣，我非常關注輝達各家庭的安全」。

● Google：數十名員工因航班停擺滯留杜拜

美國國務院3月1日呼籲美國公民「立即離境」，並指出中東多國存在「嚴重安全風險」。國務院隔天表示，正設法調派軍機與包機協助撤離。

受中東航班大規模取消影響，參加Google雲端部門（Google Cloud）Accelerate大會的員工中仍有數十人受困杜拜。根據統計，衝突爆發以來，中東已有超過1.1 萬個航班遭取消。

Google表示，大多數受影響員工為中東地區的員工，而非美國籍。公司並指出，已針對中東員工實施安全措施，並提醒同仁遵循地方政府指引。

Google發言人透過電郵發布聲明表示：「中東局勢變化快速，我們正密切監控。首要目標是守護區域員工的安全與福祉。」

杜拜是Google雲端與銷售業務在中東與北非的區域樞紐。

以色列中部城市特拉維夫（Tel Aviv）同樣是Google重要據點，該公司正擴建ToHa2 Tower新總部。Google暫未回應特拉維夫影響。

● 亞馬遜：機房遭無人機直接命中 雲端服務傳災情

近年來積極在中東發展的亞馬遜（Amazon），也開始調整區域營運策略，以因應日益擴大的區域衝突。

該公司要求所有中東企業員工採取遠端工作，並「遵循當地政府指引」。

亞馬遜於阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦、巴林、科威特、埃及、土耳其與以色列設有辦公室，並於該區投入倉儲與資料中心建設。

亞馬遜位在阿聯的兩座資料中心3月1日遭無人機「直接攻擊」，巴林另一處設施也因爆炸受損。這些設施出現結構損壞、斷電及滅火導致的水損，目前仍處於離線狀態，部分雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services, AWS）也持續出現障礙。AWS建議客戶備份資料，或考慮將工作負載轉移至其他區域。

此外，社群媒體Snap也已要求中東4處辦公室的同仁遠端工作，直到另行通知。