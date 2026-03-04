快訊

因應中東攻勢波及 輝達谷歌亞馬遜調整區域營運

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國、以色列與伊朗之間的衝突引發區域動盪，在中東設有據點的輝達、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜等科技巨頭，無不全力確保旗下駐點或出差人員安全無虞。

美國財經新聞網CNBC報導，美以這波大規模攻擊行動造成包括最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在內的多名伊朗高層喪生，而伊朗則對以色列與美國在波灣地區的多處基地展開報復性打擊。相關衝突已嚴重影響區域民生、伊朗境內網路連線、飛航路線及能源運輸。

● 輝達：黃仁勳親發電郵通報家眷均安

輝達執行長黃仁勳今天清晨透過電郵告知全體員工，公司已暫時關閉位於杜拜（Dubai）的辦公室，當地員工目前採遠端工作模式。

黃仁勳在備忘錄中提到，輝達危機管理團隊「不分晝夜地支援受影響員工及家眷」，包括輝達在以色列的約6000名員工。

輝達2019年以約71.3億美元收購以色列企業邁倫（Mellanox），以色列如今是輝達美國海外最大的研發基地。

他說，截至今天早晨，所有受此次衝突影響的輝達員工與他們家眷均安然無恙。

黃仁勳寫道，「輝達已在當地生根，我們有數千名同仁居住於此，還有更多全球同事的親友也受到這波局勢牽動。和大家一樣，我非常關注輝達各家庭的安全」。

● Google：數十名員工因航班停擺滯留杜拜

美國國務院3月1日呼籲美國公民「立即離境」，並指出中東多國存在「嚴重安全風險」。國務院隔天表示，正設法調派軍機與包機協助撤離。

受中東航班大規模取消影響，參加Google雲端部門（Google Cloud）Accelerate大會的員工中仍有數十人受困杜拜。根據統計，衝突爆發以來，中東已有超過1.1 萬個航班遭取消。

Google表示，大多數受影響員工為中東地區的員工，而非美國籍。公司並指出，已針對中東員工實施安全措施，並提醒同仁遵循地方政府指引。

Google發言人透過電郵發布聲明表示：「中東局勢變化快速，我們正密切監控。首要目標是守護區域員工的安全與福祉。」

杜拜是Google雲端與銷售業務在中東與北非的區域樞紐。

以色列中部城市特拉維夫（Tel Aviv）同樣是Google重要據點，該公司正擴建ToHa2 Tower新總部。Google暫未回應特拉維夫影響。

● 亞馬遜：機房遭無人機直接命中　雲端服務傳災情

近年來積極在中東發展的亞馬遜（Amazon），也開始調整區域營運策略，以因應日益擴大的區域衝突。

該公司要求所有中東企業員工採取遠端工作，並「遵循當地政府指引」。

亞馬遜於阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦、巴林、科威特、埃及、土耳其與以色列設有辦公室，並於該區投入倉儲與資料中心建設。

亞馬遜位在阿聯的兩座資料中心3月1日遭無人機「直接攻擊」，巴林另一處設施也因爆炸受損。這些設施出現結構損壞、斷電及滅火導致的水損，目前仍處於離線狀態，部分雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services, AWS）也持續出現障礙。AWS建議客戶備份資料，或考慮將工作負載轉移至其他區域。

此外，社群媒體Snap也已要求中東4處辦公室的同仁遠端工作，直到另行通知。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

金價又要噴？杜拜航線遭戰火切斷 全球20%黃金流通停擺

隨著中東戰火導致往返杜拜的大部分航班停飛，全球黃金與白銀的流通正遭受重大干擾。交易商表示，此舉可能引發價格進一步波動，而今年金銀價格早已劇烈震盪。

戰爭凸顯真價值！Palantir憑「國防護城河」重返飆股 股價五天狂漲14%

華爾街再度看多曾經是AI大飆股的數據分析軟體公司Palantir，隨著它的國防業務成長潛力浮現，在經歷長達四個月的拋售後，市場熱情重返，更有分析師預期Palantir股價可能飆漲近40%。

恐怖星期三！韓股KOSPI重挫逾12%觸發熔斷 「螞蟻」散戶買盤力道減弱

韓國股市KOSPI指數今天重挫12.06%、盤中一度引發熔斷機制，而在韓國被稱為「螞蟻」的散戶投資者也損失不小，有上班族...

憂中東衝突拖長…日股連3天重挫 日經盤中暴跌逾2600點

市場憂心中東軍事衝突恐將拖長，加上油價持續上漲，東京股市連續第3天走跌。日經指數盤中一度暴跌逾2600點，時隔約1個月跌...

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

