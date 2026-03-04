聽新聞
避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境
本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。
上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。交易員指出，這和過往地緣政治緊張升溫時，市場往往湧現日圓買盤以及所謂「日圓利差交易」加速平倉的現象，有著顯著差異。
Astris Advisory 日本策略師 Neil Newman說：「日圓已不再是避險資產。」他指出，在過去的危機中，市場往往預期日本業者會迅速將海外獲利匯回國內，進而推升日圓。
他說：「企業大約有四年不再如此操作。事實上，他們面臨的壓力反而傾向在海外投資，且至今仍瘋狂加碼。在日本目前的經濟局勢下，企業缺乏將資金匯回的誘因。」
分析師認為，日圓意外疲軟，凸顯了日本經濟的基本面轉變和脆弱性。
過去 12 個月，日圓匯率貶值近 5%，因市場權衡首相高市早苗擴張性財政計畫的影響，以及她對日本央行進一步升息的抵制態度。
摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，波動性顯著降低了日圓當做避險貨幣的吸引力。
許長泰說：「投資人觀察著（伊朗）局勢，心中盤算的是：我該如何在不引發意想不到風險的情況下，規避我的風險？日本目前面臨更多政策抉擇，加上新政府上任，把日圓當做地緣政治避險工具的評估標準，確實不明確。」
伊朗戰火延燒，也加劇了日本對於能源價格飆漲的曝險程度，以及通膨升高的風險。日本大部分的能源皆依賴進口原油和天然氣。
野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，大宗商品價格上漲將使日本銀行（央行）「在升息問題上更加謹慎」。他說，延後升息的預期日益高漲，會進一步對日圓構成壓力。
