避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。路透
本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。交易員指出，這和過往地緣政治緊張升溫時，市場往往湧現日圓買盤以及所謂「日圓利差交易」加速平倉的現象，有著顯著差異。

Astris Advisory 日本策略師 Neil Newman說：「日圓已不再是避險資產。」他指出，在過去的危機中，市場往往預期日本業者會迅速將海外獲利匯回國內，進而推升日圓。

他說：「企業大約有四年不再如此操作。事實上，他們面臨的壓力反而傾向在海外投資，且至今仍瘋狂加碼。在日本目前的經濟局勢下，企業缺乏將資金匯回的誘因。」

分析師認為，日圓意外疲軟，凸顯了日本經濟的基本面轉變和脆弱性。

過去 12 個月，日圓匯率貶值近 5%，因市場權衡首相高市早苗擴張性財政計畫的影響，以及她對日本央行進一步升息的抵制態度。

摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，波動性顯著降低了日圓當做避險貨幣的吸引力。

許長泰說：「投資人觀察著（伊朗）局勢，心中盤算的是：我該如何在不引發意想不到風險的情況下，規避我的風險？日本目前面臨更多政策抉擇，加上新政府上任，把日圓當做地緣政治避險工具的評估標準，確實不明確。」

伊朗戰火延燒，也加劇了日本對於能源價格飆漲的曝險程度，以及通膨升高的風險。日本大部分的能源皆依賴進口原油和天然氣。

野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，大宗商品價格上漲將使日本銀行（央行）「在升息問題上更加謹慎」。他說，延後升息的預期日益高漲，會進一步對日圓構成壓力。

日圓匯率 日本經濟 地緣政治

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

AI需求爆發 台韓等亞洲晶片廠漲價潮繼續擴散

根據日媒分析與報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。

泰達電鄭安：AI需求受中東戰火影響有限 營運審慎樂觀

泰達電子執行長鄭安周三接受彭博電視訪問時表示，隨著中東衝突擾亂全球運輸物流，該公司正致力維持營運效率，並確保區域供應鏈穩定。

