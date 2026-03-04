快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求爆發 台韓等亞洲晶片廠漲價潮繼續擴散

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。歐新社
隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。歐新社

根據日媒分析與報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。

·日經亞洲分析主要晶片供應商的計畫以及集邦科技估算，來自台、韓、中、日的主要晶片製造商與封測業者，已承諾在2026年合計投入超過1,360億美元資本支出，較一年前增加逾25%。

·知情人士向日媒透露，聚焦8吋成熟製程晶圓代工的世界先進近期已通知部分客戶，今年第1季將調漲約5%，第2季起進一步調升10%至15%，主要是用於AI領域的電源相關晶片需求強勁。

·世界先進沒有透露具體漲價細節，但表示，今年資本支出最多達新台幣700億元，維持去年創紀錄的支出規模。

·載板供應商欣興也同步調漲價格與資本支出，自2025年第4季以來已多次調升載板價格，本季將啟動更大幅度的漲價。

·記憶體廠華邦電已表示，2026年第1季平均漲幅將超過30%。

·中國大陸晶圓龍頭中芯國際（SMIC）已通知客戶，其部分聚焦成熟製程的廠區將調漲價格。

華邦電 欣興 晶圓代工

延伸閱讀

外資點名 AI「亞洲三強」不只台積電！卡位布局三星、SK 海力士

AI server儲存需求暴增 去年第4季NAND前五大品牌廠營收季增23.8%

卡位亞洲AI三強 這ETF勝過複委託

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

AI需求爆發 台韓等亞洲晶片廠漲價潮繼續擴散

根據日媒分析與報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。

泰達電鄭安：AI需求受中東戰火影響有限 營運審慎樂觀

泰達電子執行長鄭安周三接受彭博電視訪問時表示，隨著中東衝突擾亂全球運輸物流，該公司正致力維持營運效率，並確保區域供應鏈穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。