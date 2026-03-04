AI需求爆發 台韓等亞洲晶片廠漲價潮繼續擴散

根據日媒分析與報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。

·日經亞洲分析主要晶片供應商的計畫以及集邦科技估算，來自台、韓、中、日的主要晶片製造商與封測業者，已承諾在2026年合計投入超過1,360億美元資本支出，較一年前增加逾25%。

·知情人士向日媒透露，聚焦8吋成熟製程晶圓代工的世界先進近期已通知部分客戶，今年第1季將調漲約5%，第2季起進一步調升10%至15%，主要是用於AI領域的電源相關晶片需求強勁。

·世界先進沒有透露具體漲價細節，但表示，今年資本支出最多達新台幣700億元，維持去年創紀錄的支出規模。

·載板供應商欣興也同步調漲價格與資本支出，自2025年第4季以來已多次調升載板價格，本季將啟動更大幅度的漲價。

·記憶體廠華邦電已表示，2026年第1季平均漲幅將超過30%。

·中國大陸晶圓龍頭中芯國際（SMIC）已通知客戶，其部分聚焦成熟製程的廠區將調漲價格。