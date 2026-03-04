聽新聞
0:00 / 0:00
AI需求爆發 台韓等亞洲晶片廠漲價潮繼續擴散
根據日媒分析與報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步調漲價格。
·日經亞洲分析主要晶片供應商的計畫以及集邦科技估算，來自台、韓、中、日的主要晶片製造商與封測業者，已承諾在2026年合計投入超過1,360億美元資本支出，較一年前增加逾25%。
·知情人士向日媒透露，聚焦8吋成熟製程晶圓代工的世界先進近期已通知部分客戶，今年第1季將調漲約5%，第2季起進一步調升10%至15%，主要是用於AI領域的電源相關晶片需求強勁。
·世界先進沒有透露具體漲價細節，但表示，今年資本支出最多達新台幣700億元，維持去年創紀錄的支出規模。
·載板供應商欣興也同步調漲價格與資本支出，自2025年第4季以來已多次調升載板價格，本季將啟動更大幅度的漲價。
·記憶體廠華邦電已表示，2026年第1季平均漲幅將超過30%。
·中國大陸晶圓龍頭中芯國際（SMIC）已通知客戶，其部分聚焦成熟製程的廠區將調漲價格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。