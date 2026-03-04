泰達電鄭安：AI需求受中東戰火影響有限 營運審慎樂觀

泰達電子執行長鄭安周三接受彭博電視訪問時表示，隨著中東衝突擾亂全球運輸物流，該公司正致力維持營運效率，並確保區域供應鏈穩定。

他說，泰達電「正處於 AI 資料中心業績非常強勁的成長之中，我們希望確保能維持生產，並保持供應鏈穩定」。

鄭安說：「我們依賴的大部分零組件來自本區域，東南亞、日本、南韓都有，或是部分來自中國。」

泰達電經由太平洋將產品運往北美的大型雲端服務營運商，目前的貨運業務維持正常。

他表示，AI和資料中心相關產品的需求依然強勁，預計將支持獲利成長。

他說：「我們對 2026 年的展望抱持相當審慎而樂觀的態度。如果這場衝突不久可以平息，我們相信 2027 年也將是強勁的一年。」