聽新聞
0:00 / 0:00
泰達電鄭安：AI需求受中東戰火影響有限 營運審慎樂觀
泰達電子執行長鄭安周三接受彭博電視訪問時表示，隨著中東衝突擾亂全球運輸物流，該公司正致力維持營運效率，並確保區域供應鏈穩定。
他說，泰達電「正處於 AI 資料中心業績非常強勁的成長之中，我們希望確保能維持生產，並保持供應鏈穩定」。
鄭安說：「我們依賴的大部分零組件來自本區域，東南亞、日本、南韓都有，或是部分來自中國。」
泰達電經由太平洋將產品運往北美的大型雲端服務營運商，目前的貨運業務維持正常。
他表示，AI和資料中心相關產品的需求依然強勁，預計將支持獲利成長。
他說：「我們對 2026 年的展望抱持相當審慎而樂觀的態度。如果這場衝突不久可以平息，我們相信 2027 年也將是強勁的一年。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。