父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

中東戰火引爆「股債金三殺」！專家說無差別拋售凸顯這一殘酷真相

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中東戰火攪動全球金融市場，投資人現在秉持「現金為王」的想法。路透
中東戰火攪動全球金融市場，投資人現在秉持「現金為王」的想法。路透

隨著中東戰火延續，全球金融市場周二（3日）出現股市、債市與黃金等貴金屬三者同步下殺的情況，顛覆避險資產與風險資產之間以往的反向連動性，反映當前以「現金為王」的主旋律，也推高市場波動性。

就在周一，市場還預期衝突可迅速結束，但隨著戰事擴大，以色列攻擊黎巴嫩、伊朗攻擊波灣國家的能源基礎設施，宣布封鎖荷莫茲海峽阻撓石油運輸，情勢急轉直下。

在周二，除了油價大漲、美元走高外，多數主要股市、美國公債及其他債券都下跌，連避險資產黃金都一度重挫6%。

道富環球投資管理駐波士頓首席投資策略師艾隆表示：「這是對高度不確定事件的典型市場反應。」他說，金價周一還處於四周高點，周二卻下跌4%，顯示出拋售的「無差別性」。

艾隆說：「目前人們只想持有兩樣東西：石油和美元。」

LSEG Lipper數據顯示，全球貨幣市場基金吸引479億美元資金流入，創2月17日以來最高，顯示投資人轉向短期類現金工具避險。

相較下，投資人減持股票部位，美國股票型基金流出96億美元；全球股票型基金周一流出91億美元，為兩個多月來最大規模。

分析師表示，一連串因素驅動了去風險化的操作，包括之前低估了衝突、近幾周來持倉布局極端，再加上油價飆漲帶來通膨壓力並衝擊債券。

36 South Capital Advisors交易主管阿德科克說，中東局勢發展使投資人對各種可能結果重新定價，導致波動率飆升，並對石油、黃金與美元等資產中過度緊繃的部位形成壓力。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利表示：「美元走升，但資金並未流向美國公債或其他美元資產，這顯示市場對短期現金的需求正在增加。」

紐約道富環球投資管理的黃金策略主管多西表示，「就黃金而言，目前看到的是部分獲利了結，以及籌措流動性，即把黃金當成的流動性避險工具出售，以應付追加保證金或被迫平倉的多頭部位」。

他說：「當真正的地緣政治衝擊或極端市場不確定性出現時…現金仍然是王道。」

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈...

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

隨著中東戰事引發全球股市賣壓，南韓股市跌勢尤其兇猛，繼昨天（3日）重挫超過7%，今日盤中又大跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易。

