油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

蘇德巍周三在雪梨《澳洲金融評論》商業峰會上說：「現在很難推測，因為當下還有太多未知因素。」他也說，投資人正評估這是否會演變長期事態，並開始影響消費。

美國已允諾要確保行經荷莫茲海峽的航運安全，有助於穩定市場信心。不過，伊朗戰事已在當地發生連鎖效應，以色列對德黑蘭發動新一波空襲。伊朗則朝卡達、巴林和阿曼發射飛彈，卡達說遇襲的不止軍事設施。

蘇德巍說：「我看市場的反應，其實感到訝異。市場的反應相當溫和。」

巴克萊（Barclays Plc）外匯和新興市場宏觀策略全球主管 費奧塔基斯（Themos Fiotakis）接受彭博電視訪問時說，債券和股市尚未反映荷莫茲海峽遭到封鎖數周的風險。

他周二說：「主要有來自中國要求這航道安全通過壓力。」「這或許就是為什麼市場沒有完全反映海峽封鎖三、四周的風險，但如果這個風險真的發生，目前的價格尚未完全反映。」

他說，市場重新意識到歐洲大陸的嚴峻弱點，也就是能源太過依賴全球最危險的供應來源。

摩根大通分析師指出，荷莫茲海峽一旦封鎖，到第八天，約有每日 330 萬桶的原油產量可能會被迫停止；到了第15五天，這個數字增至每日約 380 萬桶，第18天則來到每日 470 萬桶。

同時，由於戰爭導致油價上漲，引發通膨可能捲土重來的疑慮，交易者也開始削減聯準會（Fed）降息的預期。

蘇德巍說，他對恐慌指數（VIX）飆升和其他波動率指標攀升並不意外。他說：「市場需要幾周時間，才能真正消化這些影響。」