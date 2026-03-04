快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘇德巍周三在雪梨《澳洲金融評論》商業峰會上說：「我看市場的反應，其實感到訝異。市場的反應相當溫和。」路透
高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

蘇德巍周三在雪梨《澳洲金融評論》商業峰會上說：「現在很難推測，因為當下還有太多未知因素。」他也說，投資人正評估這是否會演變長期事態，並開始影響消費。

美國已允諾要確保行經荷莫茲海峽的航運安全，有助於穩定市場信心。不過，伊朗戰事已在當地發生連鎖效應，以色列德黑蘭發動新一波空襲。伊朗則朝卡達、巴林和阿曼發射飛彈，卡達說遇襲的不止軍事設施。

蘇德巍說：「我看市場的反應，其實感到訝異。市場的反應相當溫和。」

巴克萊（Barclays Plc）外匯和新興市場宏觀策略全球主管 費奧塔基斯（Themos Fiotakis）接受彭博電視訪問時說，債券和股市尚未反映荷莫茲海峽遭到封鎖數周的風險

他周二說：「主要有來自中國要求這航道安全通過壓力。」「這或許就是為什麼市場沒有完全反映海峽封鎖三、四周的風險，但如果這個風險真的發生，目前的價格尚未完全反映。」

他說，市場重新意識到歐洲大陸的嚴峻弱點，也就是能源太過依賴全球最危險的供應來源。

摩根大通分析師指出，荷莫茲海峽一旦封鎖，到第八天，約有每日 330 萬桶的原油產量可能會被迫停止；到了第15五天，這個數字增至每日約 380 萬桶，第18天則來到每日 470 萬桶。

同時，由於戰爭導致油價上漲，引發通膨可能捲土重來的疑慮，交易者也開始削減聯準會（Fed）降息的預期。

蘇德巍說，他對恐慌指數（VIX）飆升和其他波動率指標攀升並不意外。他說：「市場需要幾周時間，才能真正消化這些影響。」

以色列 德黑蘭 風險

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈...

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

隨著中東戰事引發全球股市賣壓，南韓股市跌勢尤其兇猛，繼昨天（3日）重挫超過7%，今日盤中又大跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易。

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

