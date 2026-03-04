快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

能避開荷莫茲海峽？沙國試圖從紅海運出原油 船東卻因這項因素怕怕

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在阿曼灣的富查伊拉沿岸附近的油輪。此時伊朗矢言封鎖荷莫茲海峽，擾亂中東原油海運路線。路透
在阿曼灣的富查伊拉沿岸附近的油輪。此時伊朗矢言封鎖荷莫茲海峽，擾亂中東原油海運路線。路透

消息人士周二（3日）表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）正試圖將部分原油出口改道至紅海，以避開可能受到伊朗攻擊的荷莫茲海峽。不過，船東也擔心行經紅海可能遭伊朗盟友攻擊，持續評估相關風險。

自美國與以色列上周末對伊朗發動攻擊以來，沙烏地阿拉伯與包括阿聯、科威特和伊拉克在內的波斯灣產油國都無法透過荷莫茲海峽輸送石油。數百艘船隻已在海峽兩側置錨等待。伊朗表示，將對任何試圖通過這一航運咽喉要道的船隻開火。

隨著衝突擾亂油氣供應，全球原油基準布蘭特原油期貨短短兩天已大漲12%。若波灣產油國無法將原油出口，當儲油設施滿載時，勢必被迫減產。伊拉克已因儲油槽滿載，而將產量削減每日近150萬桶。

沙國的Aramco試圖藉由讓部分出口改道，從紅海港口延布（Yanbu）運出。三名消息人士表示，Aramco已通知部分購買阿拉伯輕原油的買家，須改在延布裝船。

Aramco對此拒絕置評。

根據船舶追蹤機構Kpler數據，沙國2月出口約每日720萬桶原油，其中638萬桶經由荷莫茲海峽運出。沙國的「東西管線」可將原油自東部主要油田輸送至紅海，運能約每日500萬桶。2019年，在天然氣液化管線改為輸送原油後，該管線曾一度處理每日700萬桶。

不過，交易商與買家指出，目前尚不清楚延布港是否具備足夠能力，能將管線可輸送的原油量全部裝船。Kpler數據顯示，延布原油裝載量高峰出現在2020年4月，接近每日150萬桶。

能源顧問公司Energy Aspects共同創辦人布朗茲表示：「這牽涉到物流上的取捨，包括紅海延布原油碼頭能以多高的速度持續為船隻裝載。」

交易商、買家與分析師也指出，該管線本身可能成為伊朗及其盟友的攻擊目標。

此外，紅海航線也面臨來自伊朗盟友葉門勢力的攻擊風險。過去在以色列與加薩戰爭期間，這些勢力曾干擾航運。

買家與交易商向路透表示，在延布裝載原油的油輪運費已翻漲逾一倍。航運經紀商指出，油輪「Pantanassa」號已敲定於3月28或29日在延布裝載原油，運往南韓，運費高達2,800萬美元，是平常費率的逾兩倍。

消息人士說，多筆原訂在中東裝載的油輪合約無法完成裝載，因船東不願冒險駛入該區域。

阿聯也擁有可繞過荷莫茲海峽的輸油管線「阿布達比原油管線（ADCOP）」，運能為每日150萬桶，可將原油自阿布達比油田輸送至阿曼灣的富查伊拉港（Fujairah）。

ADCOP為富查伊拉的儲油終端與煉油設施供應原油。不過，富查伊拉近日也遭到攻擊，周二在防空系統攔截一架無人機並引發火災後，該港口裝船作業一度放緩。

伊拉克 紅海 荷莫茲海峽

延伸閱讀

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

美伊開戰／荷莫茲海峽堪稱原油命脈 若被截斷恐拖垮全球經濟

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈...

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

隨著中東戰事引發全球股市賣壓，南韓股市跌勢尤其兇猛，繼昨天（3日）重挫超過7%，今日盤中又大跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易。

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。