快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic 傳出年化營收逼近200億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國防部（戰爭部）日前將Anthropic列為「供應鏈風險」，引發雙方爭端。 路透
美國國防部（戰爭部）日前將Anthropic列為「供應鏈風險」，引發雙方爭端。 路透

彭博新聞引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic依據目前業績表現推估，正朝向將年化營收接近200億美元的方向邁進。這金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司在近期與五角大廈發生衝突之前，維持著高速成長。

要求匿名的消息人士向彭博透露，公司近期的年化營收已突破190億美元，遠高於2025年底的90億美元，也較數周前的大約140億美元大幅成長。營收推算規模的成長，主要來自市場採用Anthropic AI模型與產品的力道強勁。

Anthropic目前估值已達3,800億美元 。公司今年動能強大，包括程式設計輔助工具Claude Code等多項產品，因能協助複雜任務自動化而爆紅。

可是，最近與五角大廈（美國國防部）的衝突，已為Anthropic的業務前景投下變數。

美國國防部長赫塞斯上周五宣布Anthropic是個「供應鏈風險」，通常是敵對國家的企業才會被列為具有供應鏈風險企業。雙方緊張的原因是，Anthropic要求限制五角大廈將其 AI技術用於監控與自主武器領域。

赫塞斯這項宣布，不僅切斷Anthropic對美國政府的銷售管道，也可能影響與眾多其他企業的生意往來。

曾協助制定川普政府AI行動計畫的前白宮顧問Dean Ball，將此五角大廈對付Anthropic的舉動，形容為「試圖進行企業謀殺」。Anthropic則回應稱國防部的決定「在法律上站不住腳」，並表示準備「在法院挑戰任何供應鏈風險認定」。

五角大廈的「供應鏈風險」宣布，對Anthropic向企業客戶銷售的長期影響仍待觀察。不過目前，公司在一般用戶市場的吸引力持續上升。Anthropic的主要應用程式近日登上蘋果（Apple）裝置下載排行榜首位，顯示在與五角大廈對峙期間，公司反而贏得一波個人用戶的支持熱潮。

白宮 人工智慧 美國 赫塞斯

延伸閱讀

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

美空襲伊朗動用 AI 工具 Anthropic 的 Claude 模型派上用場

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈...

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

隨著中東戰事引發全球股市賣壓，南韓股市跌勢尤其兇猛，繼昨天（3日）重挫超過7%，今日盤中又大跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易。

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。