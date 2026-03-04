撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

快訊

中央社／ 杜拜3日綜合外電報導
中東航空樞紐杜拜機場遭伊朗飛彈攻擊，冒出黑煙。(美聯社)

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈攻擊影響的機場飛往歐洲，以求順利離境。

美聯社報導，美國、以色列2月28日空襲伊朗，伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。局勢動盪導致阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）、阿布達比（Abu Dhabi）、以及卡達首都杜哈（Doha）等主要機場相繼關閉，包機需求隨之暴增，部分尋求撤離的旅客甚至支付高達20萬歐元（約新台幣748萬元）費用。

原以安全、奢華聞名的杜拜，如今不少旅客被迫走陸路撤離，包括花4小時車程前往阿曼首都馬斯開特（Muscat）、或耗費10小時至沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh），再搭乘為數不多的商業班機，或選擇包機離境。自衝突爆發以來，這些航班的費用也全面飆升。

法國私人飛機經紀公司JET-VIP執行長庫拉（AltayKula）表示，「需求龐大到我們根本調不到足夠的飛機」。他說，以往從利雅德飛往葡萄牙波圖（Porto）的16人座私人飛機包機費用約10萬歐元（約新台幣374萬元），如今費用已翻倍。

包機價格根據出發地、機型、航線限制而異，Vimana Private Jets執行長那蘭（Ameerh Naran）指出，目前波灣地區飛往歐洲的包機價格介於15萬到20萬歐元（約新台幣560萬至748萬元）之間。

為了抵達利雅德或馬斯開特等飛機可以起降的機場，有些旅客還會雇用私人保全公司規劃接駁，交通工具從一般小客車到遊覽車都有。

英國風險管理與安保公司Alma Risk營運規劃總監麥考爾（Ian McCaul）指出，受交通壅塞影響，從杜拜前往阿曼的邊境等候時間最長可達4小時，轉運費用也動輒數千美元。

麥考爾說，急欲離境者以受困旅客為主，當地居民相對較少。

他估算，過去幾天，公司已為超過200人完成轉運安排，另也提供不少諮詢協助。

那蘭表示，Vimana的客戶包括企業高層、家族、創業家，以及工作地點原本就在區域內的遠距工作者。

總部在杜拜的包機公司Air Charter Service中東總部執行長哈納（Elie Hanna）表示，目前多數包機離境航班都從阿曼出發。由於大多飛機還滯留在關閉機場，可調度數量有限，導致價格居高不下。

他說，近期的客戶除了原本經常包機的熟客，也有平常搭乘商務艙的旅客，現在會和其他旅客或家庭合資、分擔費用，爭取搭乘機會。

哈納說：「大家都很焦慮。說實話，所有人都在設法擠出一點空間想辦法離開。馬斯開特機場現在已不堪負荷，到處都是人，大家都備感壓力。」

國際SOS（International SOS）安保暨健康服務專家預計，這波衝突對交通運輸與能源基礎設施的影響恐將持續數週。

