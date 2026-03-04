快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

中東戰火延燒…韓股再摔6% 亞股連三日下挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓 KOSPI 指數延續上個交易日大跌7.3%賣壓，周三早盤一度又重挫6.1%。歐新社
南韓 KOSPI 指數延續上個交易日大跌7.3%賣壓，周三早盤一度又重挫6.1%。歐新社

受中東戰事惡化影響，南韓 KOSPI 指數延續上個交易日大跌7.3%賣壓，周三早盤一度又重挫6.1%。亞洲股市也連續三日下挫，油價則微幅上揚。

MSCI 亞太指數下跌 1.6%，日本、南韓與澳洲股市開盤走低。美國總統川普承諾保障荷姆茲海峽的航運安全，有助於穩定市場情緒。

KOSPI 自 2 月 26 日創下紀錄高點以來的跌幅已超過 10%。半導體權值股三星電子和SK 海力士拖累大盤最重，軍工類股則逆勢上漲。

因KOSDAQ 150 指數期貨下跌超過 6%，南韓一度暫停了 KOSDAQ 市場的程式交易賣單。

日本東證指數一度下跌 3.4%，日經225指數一度下跌 3.1%。

西德州中級原油（WTI）周三一度上漲 1.2%。川普表示，美國將護送並承保通過這個全球最關鍵能源咽喉的油輪及其他船隻。

金價上漲0.5%，交易價格接近5,110美元，從紐約盤中 4.4% 的跌幅中反彈。美國10 年期公債殖利率周二上漲3個基點至4.06%，美元連續二日上漲。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada說：「目前市場完全隨著新聞標題波動。」他說：「關鍵在於緊張局勢能否穩定，或是這是否會成為全球供應鏈長期受到干擾的開端。」

美國和以色列轟炸伊朗已使中東局勢陷入動盪，且恐隨油價上漲為美國經濟帶來新的通膨衝擊。目前局勢何時結束、如何結束尚不明朗，這引發了長期衝突的顧慮，以及白宮無法掌控的難料後果。

戰火持續在該地區延燒，以色列對德黑蘭發動新一波空襲。伊朗則向卡達、巴林和阿曼發射飛彈，卡達表示遇襲目標不只是軍事設施。卡達和伊拉克已暫停主要能源設施的生產。

軍工股漲勢擴大，分析師指出中東動盪局勢恐將持續。LIG Nex1 和韓華系統（Hanwha Systems）股價漲幅均超過 25%，雙雙創下盤中新高。

以色列 三星電子 公債殖利率

延伸閱讀

華爾街示警：別再賭「川普賣權」救市

油價兩天狂飆12%！川普一句話讓漲勢收斂 金價急挫6%疑與保證金有關

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

受中東動盪影響亞股多收低 韓股重挫逾7%、日經跌超過3%

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

數以萬計的航空旅客因美、以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚選擇支付高額費用，包機經由未受伊朗無人機與飛彈...

韓股狂瀉8%觸發熔斷！交易所宣布Kospi、Kosdaq暫停交易20分鐘

隨著中東戰事引發全球股市賣壓，南韓股市跌勢尤其兇猛，繼昨天（3日）重挫超過7%，今日盤中又大跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易。

油價通膨風險浮現…高盛蘇德巍說市場反應太溫和 尚未消化長期衝擊

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，金融市場對中東衝突反應「溫和」，令他頗感意外，他認為，需要幾周之久才能更了解局勢。

