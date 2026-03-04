中東戰火延燒…韓股再摔6% 亞股連三日下挫

受中東戰事惡化影響，南韓 KOSPI 指數延續上個交易日大跌7.3%賣壓，周三早盤一度又重挫6.1%。亞洲股市也連續三日下挫，油價則微幅上揚。

MSCI 亞太指數下跌 1.6%，日本、南韓與澳洲股市開盤走低。美國總統川普承諾保障荷姆茲海峽的航運安全，有助於穩定市場情緒。

KOSPI 自 2 月 26 日創下紀錄高點以來的跌幅已超過 10%。半導體權值股三星電子和SK 海力士拖累大盤最重，軍工類股則逆勢上漲。

因KOSDAQ 150 指數期貨下跌超過 6%，南韓一度暫停了 KOSDAQ 市場的程式交易賣單。

日本東證指數一度下跌 3.4%，日經225指數一度下跌 3.1%。

西德州中級原油（WTI）周三一度上漲 1.2%。川普表示，美國將護送並承保通過這個全球最關鍵能源咽喉的油輪及其他船隻。

金價上漲0.5%，交易價格接近5,110美元，從紐約盤中 4.4% 的跌幅中反彈。美國10 年期公債殖利率周二上漲3個基點至4.06%，美元連續二日上漲。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada說：「目前市場完全隨著新聞標題波動。」他說：「關鍵在於緊張局勢能否穩定，或是這是否會成為全球供應鏈長期受到干擾的開端。」

美國和以色列轟炸伊朗已使中東局勢陷入動盪，且恐隨油價上漲為美國經濟帶來新的通膨衝擊。目前局勢何時結束、如何結束尚不明朗，這引發了長期衝突的顧慮，以及白宮無法掌控的難料後果。

戰火持續在該地區延燒，以色列對德黑蘭發動新一波空襲。伊朗則向卡達、巴林和阿曼發射飛彈，卡達表示遇襲目標不只是軍事設施。卡達和伊拉克已暫停主要能源設施的生產。

軍工股漲勢擴大，分析師指出中東動盪局勢恐將持續。LIG Nex1 和韓華系統（Hanwha Systems）股價漲幅均超過 25%，雙雙創下盤中新高。