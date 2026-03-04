英特爾任命新董事長 將由技術背景老將巴拉特接任

英特爾（Intel ）宣布任命巴拉特（Craig Barratt）為下一任董事長。在英特爾試圖重振晶片製造實力之際，選擇了技術背景的業界老將接掌這個職務。

英特爾周二（3日）於聲明中表示，已是董事會成員的巴拉特，將在5月13日年度股東大會後接替葉里（Frank Yeary）出任董事長。葉里曾是投資銀行家，2009年加入英特爾董事會，2023年起擔任董事長。

巴拉特先前領導過Atheros Communications，這家公司後來被高通（Qualcomm） 收購。他也曾在Google擔任高階主管；在新創公司Barefoot Networks擔任執行長，而Barefoot Networks 2019 年被英特爾收購。巴拉特去年加入董事會，和英特爾前執行長兼董事長巴瑞特（Craig Barrett）的姓氏只差一個字母。

巴拉特是澳洲人，後來到美國史丹福大學留學取得博士學位。他在英特爾公司處於關鍵時刻接掌董事會。英特爾多年來銷售成長遲緩、市占率下滑，現任執行長陳立武正試圖讓公司重返昔日榮耀。

陳立武在聲明中表示，巴拉特「具備深厚的半導體專業知識，以及在複雜、以工程為導向的企業中有著科技與營運領導實績。當我們邁入下一階段，專注於嚴謹執行、產品領導力與晶圓代工進展之時，他的經驗將在支持管理團隊、為股東創造可持續的長期價值方面，發揮關鍵作用。」

對於即將卸任的葉里，陳立武說，「他的領導協助英特爾度過轉型時期，並為下一階段奠定更穩固的基礎。」感謝葉里授權他推動必要的改革。