英特爾任命新董事長 將由技術背景老將巴拉特接任

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
科技業老將巴拉特（Craig Barratt）將出任英特爾下任董事長。 美聯社
科技業老將巴拉特（Craig Barratt）將出任英特爾下任董事長。 美聯社

英特爾（Intel ）宣布任命巴拉特（Craig Barratt）為下一任董事長。在英特爾試圖重振晶片製造實力之際，選擇了技術背景的業界老將接掌這個職務。

英特爾周二（3日）於聲明中表示，已是董事會成員的巴拉特，將在5月13日年度股東大會後接替葉里（Frank Yeary）出任董事長。葉里曾是投資銀行家，2009年加入英特爾董事會，2023年起擔任董事長。

巴拉特先前領導過Atheros Communications，這家公司後來被高通（Qualcomm） 收購。他也曾在Google擔任高階主管；在新創公司Barefoot Networks擔任執行長，而Barefoot Networks 2019 年被英特爾收購。巴拉特去年加入董事會，和英特爾前執行長兼董事長巴瑞特（Craig Barrett）的姓氏只差一個字母。

巴拉特是澳洲人，後來到美國史丹福大學留學取得博士學位。他在英特爾公司處於關鍵時刻接掌董事會。英特爾多年來銷售成長遲緩、市占率下滑，現任執行長陳立武正試圖讓公司重返昔日榮耀。

陳立武在聲明中表示，巴拉特「具備深厚的半導體專業知識，以及在複雜、以工程為導向的企業中有著科技與營運領導實績。當我們邁入下一階段，專注於嚴謹執行、產品領導力與晶圓代工進展之時，他的經驗將在支持管理團隊、為股東創造可持續的長期價值方面，發揮關鍵作用。」

對於即將卸任的葉里，陳立武說，「他的領導協助英特爾度過轉型時期，並為下一階段奠定更穩固的基礎。」感謝葉里授權他推動必要的改革。

相關新聞

中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

中東戰火延燒 韓股再摔6% 亞股連三日下挫

受中東戰事惡化影響，南韓 KOSPI 指數延續上個交易日大跌7.3%賣壓，周三早盤一度又重挫6.1%。亞洲股市也連續三日下挫，油價則微幅上揚。

英特爾（Intel ）宣布任命巴拉特（Craig Barratt）為下一任董事長。在英特爾試圖重振晶片製造實力之際，選擇了技術背景的業界老將接掌這個職務。

中東動盪波及全球 韓股開盤重挫6%日股跌2.5%

由於中東持續動盪不安，全球市場遭到波及，亞洲股市今天早盤重挫

