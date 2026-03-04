川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

路透報導，美國總統川普3日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。

不過航運界人士警告，若戰事持續，美軍可用護航艦艇數量有限，且護航本身面臨遭攻擊風險；分析師也指出，保費恐長期維持高檔，部分船東可能轉而私下與伊朗協商，為自家船隻爭取通行豁免。

川普強調「美國將確保能源自由流通到全世界」，且未來還會有更多行動。DFC成立於2019年，是由美國政府與民間投資人合作支持開發中國家的政府機構。

此舉表明川普願意動用金融與軍事工具防止全球原油供應受到干擾。美以聯軍開轟伊朗後，全球油價飆升，可能削弱川普所屬共和黨在11月期中選舉選情。

然而，不願具名的航運界消息人士表示，只要戰事持續，川普的計畫可能不足以安撫航運業者，因為美國可用來護送油輪的艦艇數量有限。

截至2日，美國海軍在中東部署12艘軍艦，包括一艘航空母艦，軍方可能動用這些艦艇護送商船。但其中一些艦艇正被用於打擊伊朗或攔截飛彈。此外，護航行動本身風險不小，海軍護航艦艇可能必須面對伊朗與小型武裝船隻的攻擊。

美國海軍偶爾會在敏感水道護送船隻；此外，還有多國海軍特遣隊可協助護航，包括目前由卡達主導的聯合海上力量（CMF）下的第152聯合特遣部隊（CTF-152）。

航運公司與保險業者正重新評估區域曝險；戰爭風險保費飆升，部分保單縮減或撤回，推高油輪通行成本，迫使業者延後航程或改道。

船舶追蹤公司Vortexa資深分析師拉索德（Rohit Rathod）表示，川普的措施可能不足以確保航道安全，但仍可能有部分船隻通過，「可能有個別業者與伊朗達成協議，替自家商船取得豁免」。

ClearView Energy Partners政策分析師布克（Kevin Book）提到，除了油價飆升風險，對生產設施的威脅也不容忽視。

一名消息人士說，川普政府一直不願動用國家戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve），但若油價持續攀升，官員可能很快會釋出訊號，表明已準備動用。

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約20%油氣運輸須通過該海峽。美以聯軍上周開轟伊朗後，全球油價飆升。伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。