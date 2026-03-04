中東衝突和關稅夾擊…聯準會二官員示警 降息路徑增添變數

兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，其中最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行卡斯哈里在紐約舉行的彭博投資會議上說：「現在要判斷這對通膨的影響程度，以及會持續多久，還言之過早。」

卡斯哈里先前在對今年展望曾預測今年會有一次降息1碼的機會，但他表示對此預測已不再那麼有把握。他說：「如今隨著地緣政治事件的發展，我們需要蒐集更多數據。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在另一個場合中指出，目前金融市場受到的衝擊「尚稱溫和」，雖然油價上漲，但尚未達到「劇烈」的程度。

威廉斯在華盛頓演講後，針對美國通膨的潛在影響答覆記者：「我們必須觀察這種情況持續多久。」

美國和以色列於週末對伊朗發動攻擊後，油價應聲大漲。隨著投資人評估對通膨的影響，公債殖利率和金價雙雙上揚。

威廉斯指出，天然氣價格飆升對歐洲的影響可能「深遠得多」，並可能在全球產生外溢效應。他說：「重要的問題在於，量化來看，這對美國造成的影響有多大，以及這些影響在物價穩定方面會持續多久。」

威廉斯當天在美國信用合作社協會（America's Credit Unions）舉辦的場合上表示，一旦關稅影響大多消退，若通膨進一步放緩，將有必要進一步降息。

威廉斯在預先擬好的講稿中提到：「若通膨走勢符合我的預期，未來將有必要進一步調降聯邦資金利率，以避免貨幣政策不經意間變得過於緊縮。」

他也說，關稅在上半年應會對消費者物價產生額外影響，隨後通膨率將在 2026 年底降至 2.5%，並於 2027 年降至 2%。

同時，威廉斯表示，近幾個月就業市場出現了「令人鼓舞的穩定跡象」。在「穩健」的經濟成長帶動下，今年和明年的失業率應會持續緩步下降。他預估今年經濟將成長約 2.5%。

他指出：「鑑於目前沒有出現二次效應，且通膨預期保持穩定，預期關稅對物價的影響主要是一次性的。」他並補充說，關稅影響的最高峰將在「今年內」消退。鑑於關稅的全面影響尚未顯現，邁向聯準會 2% 通膨目標的進展「暫時停滯」。