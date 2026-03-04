美光重挫8%記憶體股倒一片…分析師：非基本面惡化 供應短缺至2028

美國包括美光（Micron）在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞。

儘管伊朗情勢導致美股大盤普遍下跌，但科技股跌勢較重，記憶體與儲存類股是表現最弱族群之一。

美光股價周二收盤大跌8%；SanDisk下跌8.7%；希捷（Seagate）下跌5.8%；威騰電子（Western Digital）（WDC）下跌7.2%。不過，這些跌幅仍不及南韓SK海力士與三星電子分別重挫11.5%與9.8%。

瑞穗交易部門分析師Jordan Klein周二表示，他認為，三星與SK海力士股價單日的極端跌幅，偏向反映南韓股市先前「嚴重超買」，而非「基本面出現新的負面訊號」。

美光在周二表示，在低功耗伺服器記憶體方面取得進展，已開始出貨其所稱「業界最高容量的LPDRAM模組」樣品，「這項里程碑代表AI資料中心向前邁出轉型的一步，提供可解鎖新系統架構的低功耗大容量記憶體」。

另一方面，瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）對美光的獲利前景高度樂觀。他認為明年每股盈餘可能接近85美元，遠高於FactSet統計市場共識的接近48美元。

隨著AI帶動需求、記憶體供應趨緊，美光等記憶體晶片製造商已調漲產品價格。

亞庫瑞指出，美光可能正利用這波趨勢簽訂新的長期合約，雖然「可能讓渡部分短期價格上漲空間」，但這些協議應有助於未來幾年帶來「更可持續的營收與獲利」。

他表示，DRAM與NAND的價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

亞庫瑞說，記憶體製造商因擔心未來需求放緩而對擴產保持謹慎，但也面臨無塵室空間不足的問題。此外，晶片設備交期長，以及缺乏工程師安裝與驗證設備，也構成挑戰。他說，「這導致幾乎所有新增產能都將完全分配給高頻寬記憶體（HBM）」。

另一方面，希捷周二宣布，其新一代Mozaic 4+熱輔助磁記錄（HAMR）儲存平台已獲兩家主要超大規模雲端客戶認證並投入生產。該平台最高可支援44TB容量，是公司邁向100TB硬碟藍圖的關鍵一步。

AI資料中心建設熱潮推升了對希捷等公司硬碟的需求，用於儲存龐大的AI模型訓練數據，以及管理從文字擴展到圖片與影片的AI生成內容。

希捷商務長B.S. Teh表示，透過提高單碟容量，公司能提供更高儲存量、改善能源效率，並降低整體擁有成本。他指出，與超大規模雲端客戶洽談時，「每一次對話似乎都顯示需求比上一次更高」，而且現在談的是多年的規劃周期，而非較短的規劃。