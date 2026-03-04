快訊

ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI 針對市場最常用的ChatGPT，3日推出最新版本。 路透
OpenAI 針對市場最常用的ChatGPT，3日推出最新版本。 路透

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

此次更新減少了不必要的拒答情況，同時減少在回答之前，出現「過度防衛或說教式的開場白」。

使用網路上的資訊來回答問題時，亦會改善回答的品質；更有效地在網路搜尋結果與模型本身知識與推理能力之間取得平衡。

新版的ChatGPT辨識問題中潛在含義的能力更強了，也會優先呈現最關鍵的重要資訊。與以往版本相比，提供更具事實依據的回答，在廣大話題的範圍內，減少錯誤或虛構的幻覺現象發生。

3日起，所有ChatGPT用戶均可使用更新的版本，開發者亦可透過應用程式開發介面（API）取得新版。

ChatGPT 網路 模型

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

