ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

此次更新減少了不必要的拒答情況，同時減少在回答之前，出現「過度防衛或說教式的開場白」。

使用網路上的資訊來回答問題時，亦會改善回答的品質；更有效地在網路搜尋結果與模型本身知識與推理能力之間取得平衡。

新版的ChatGPT辨識問題中潛在含義的能力更強了，也會優先呈現最關鍵的重要資訊。與以往版本相比，提供更具事實依據的回答，在廣大話題的範圍內，減少錯誤或虛構的幻覺現象發生。

3日起，所有ChatGPT用戶均可使用更新的版本，開發者亦可透過應用程式開發介面（API）取得新版。