油價兩天狂飆12%！川普一句話讓漲勢收斂 金價急挫6%疑與保證金有關

受伊朗局勢影響，國際油價周二（3日）連續第二天上漲，價格攀升至2025年1月以來最高，但漲幅從盤中一度超過9%收斂至約5%左右，因美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航；金價周二收盤跌逾4%，因美元走強以及對降息的預期減弱，黃金價格盤中大幅下跌。倫敦市場鋁價走高，伊朗衝突令中東地區鋁生產受到影響。

油價連續第二天飆漲

國際油價在短短兩天內狂飆12%，創下四年來最大漲幅。

布蘭特原油5月期貨周二收盤上漲5.47%，報每桶81.99美元，盤中漲幅一度達9.49%，報85.12美元，是2024年7月來油價首度突破85美元。

西德州中級原油（WTI）4月期貨收盤上漲4.67%，報每桶74.56美元，較盤中的77.98美元回落。

川普周二表示，美國國際開發金融公司（DFC）將為船隻提供保險，以確保能源及其他商業貿易順暢流通，並在「必要時」提供海軍護航。這項消息使國際油價漲勢收斂，周三開盤後持穩。在川普發言前，市場擔先伊朗長期封鎖荷莫茲海峽，讓能源運輸長期受阻。

另據知情人士透露，隨著儲油空間即將耗盡，伊拉克開始暫時關閉其最大油田的石油生產。若荷莫茲海峽危機持續，該國據悉還準備削減每日約300萬桶的石油產量。

沙烏地阿拉伯國家石油公司正在研擬將更多貨物運往延布港的選項，該港口位於紅海沿岸。但紅海並非沒有風險，伊朗支持的葉門胡塞武裝威脅將恢復對該水道船隻的襲擊。

黃金、白銀價格大幅下跌

現貨金價周二收盤挫跌4.38%，報每英兩5,088.83美元，盤中跌幅一度超過6%。

現貨白銀價格周二挫跌8.23%，報每英兩82.0205美元，盤中一度重挫超過12%。

貴金屬大跌，主要受到美元走強、貨幣寬鬆幅度縮小的前景，以及中東衝突升級背景下，股市下跌引發的投資者被迫賣出貴金屬等因素拖累。

法國興業銀行大宗商品策略師Michael Haigh表示，周二美國股市下跌，迫使一些投資者平倉金屬部位以滿足投資組合其他部分的追加保證金通知，令黃金承壓。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價回落似乎是由對流動性的追逐所驅動，即轉向現金。美元走強，債券殖利率上漲。」

做為另一種避險資產的美元大幅上漲，使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者而言更難負擔，而美國公債殖利率則連續第二個交易日上漲。

Haberkorn補充說：「不過，貴金屬價格回落可能是短暫的，由地緣政治風險驅動的避險資金應會支撐更高的金銀價格。」

基本金屬：鋁價上漲

鋁價周二走高，因為不斷升級的伊朗戰爭導致天然氣短缺，促使中東一家主要生產商停止生產並向客戶發出不可抗力通知。

由卡達國有鋁生產商與挪威海德魯公司共同擁有的Qatalum，周二開始進行有控制的停產，並表示全面重啟可能需要6個月至12個月。聲明說，海德魯已向Qatalum的客戶發出不可抗力通知。

* 隨著中東衝突加深，鋁價在金屬市場整體走弱之際反而走強，交易者聚焦於這個占全球產量9%的地區可能出現的減產風險。

截至倫敦市場收盤，倫敦金屬交易所鋁期貨上漲上漲1.8%，報每噸3,251美元。其他金屬方面，銅期貨下跌1.2%，報每噸12,955美元，鎳期貨下跌0.2%。