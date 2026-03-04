快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

美元因通膨風險重燃而走強 市場調降降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數連二日漲幅在0.7%之上。路透
美元指數連二日漲幅在0.7%之上。路透

美元周二勁揚，兌歐元、英鎊與日圓匯率皆升至數月以來高點。受中東衝突加劇影響，市場憂心全球通膨持續惡化，進而激發對避險資產的強勁需求。儘管美國股市午後跌幅有所收斂，美元漲勢稍見回吐，但整體仍維持強勢格局。

美元指數（DXY）上漲 0.7%，收在99.052 點，盤中一度觸及三個月高點。歐元兌美元貶值0.6%，報 1.1616 美元，盤中曾跌至去年 11 月底以來最低。英鎊兌美元貶值 0.3%，報 1.3361 美元，觸及去年 12 月以來低點。

美元兌日圓也升值 0.2%，報 157.74 日圓。日本財務大臣片山皋月表示，當局正以「極強的緊迫感」密切監測金融市場與匯率波動。

油價大漲促使市場重新評估各國央行的貨幣政策立場。由於能源成本上升恐進一步推高消費價格，特別是對於依賴石油進口的經濟體而言，決策官員對過早寬鬆政策轉趨謹慎。聯邦基金利率期貨市場定價顯示，市場對聯準會（Fed）首次降息的預期已由原先的 7 月延後至 9 月。倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，目前市場預期今年總降息幅度為 46 個基點，較週末預期的 59 個基點有所縮減。

紐約嘉信理財（Charles Schwab）宏觀研究主管 Kevin Gordon 指出，美元目前正被視為「避險天堂」，特別是相較於歐洲與日本等更依賴能源進口的經濟體。

貨幣政策 日圓匯率 美元指數

延伸閱讀

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

美伊戰事推升油價 國銀：帶動美元走強

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。