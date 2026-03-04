美元因通膨風險重燃而走強 市場調降降息預期

美元周二勁揚，兌歐元、英鎊與日圓匯率皆升至數月以來高點。受中東衝突加劇影響，市場憂心全球通膨持續惡化，進而激發對避險資產的強勁需求。儘管美國股市午後跌幅有所收斂，美元漲勢稍見回吐，但整體仍維持強勢格局。

美元指數（DXY）上漲 0.7%，收在99.052 點，盤中一度觸及三個月高點。歐元兌美元貶值0.6%，報 1.1616 美元，盤中曾跌至去年 11 月底以來最低。英鎊兌美元貶值 0.3%，報 1.3361 美元，觸及去年 12 月以來低點。

美元兌日圓也升值 0.2%，報 157.74 日圓。日本財務大臣片山皋月表示，當局正以「極強的緊迫感」密切監測金融市場與匯率波動。

油價大漲促使市場重新評估各國央行的貨幣政策立場。由於能源成本上升恐進一步推高消費價格，特別是對於依賴石油進口的經濟體而言，決策官員對過早寬鬆政策轉趨謹慎。聯邦基金利率期貨市場定價顯示，市場對聯準會（Fed）首次降息的預期已由原先的 7 月延後至 9 月。倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，目前市場預期今年總降息幅度為 46 個基點，較週末預期的 59 個基點有所縮減。

紐約嘉信理財（Charles Schwab）宏觀研究主管 Kevin Gordon 指出，美元目前正被視為「避險天堂」，特別是相較於歐洲與日本等更依賴能源進口的經濟體。