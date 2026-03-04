聽新聞
台積電ADR大跌4.3% 較台北交易溢價縮為15.4%
台積電ADR周二大跌4.3%，連四日下挫，收在353.13美元，較台北交易溢價縮為15.4%。
美國股市周二震盪收低，市場因中東衝突持續擴大，擔憂地緣政治動盪將導致通膨壓力飆升，加重經濟前景的不確定性。早盤一度急殺超過 2%，美國總統川普宣布將為通過荷莫茲海峽的船隻提供保險擔保和海軍護航，三大指數跌幅收斂，標普 500 指數自去年 11 月以來，首次收在 100 日移動平均線之下。
道瓊工業指數收盤下跌 403.51 點，跌幅 0.8%，收在 48,501.27 點；標普 500 指數跌 64.99 點，跌幅 0.9%，收在 6,816.63 點。那斯達克指數跌 232.17 點，跌幅 1%，收在 22,516.69 點。
費城半導體指數大跌4.6%，美光大跌8%，英特爾（Intel）跌5.3%。
台灣加權股價指數周二大跌771.44點，跌幅2.2%，收在34323.65點。台積電（2330）跌2%，收在1,935元。
個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,233.83 -4.33 1,935.00 15.44
聯電 UMC US 62.63 -5.80 62.60 0.04
日月光投控 ASX US 352.82 -7.81 359.50 -1.86
中華電信 CHT US 137.62 -0.39 138.00 -0.28
