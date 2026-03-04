快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR大跌4.3% 較台北交易溢價縮為15.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二大跌4.3%，連四日下挫，收在353.13美元，較台北交易溢價縮為15.4%。（本報系資料庫）
台積電ADR周二大跌4.3%，連四日下挫，收在353.13美元，較台北交易溢價縮為15.4%。（本報系資料庫）

台積電ADR周二大跌4.3%，連四日下挫，收在353.13美元，較台北交易溢價縮為15.4%。

美國股市周二震盪收低，市場因中東衝突持續擴大，擔憂地緣政治動盪將導致通膨壓力飆升，加重經濟前景的不確定性。早盤一度急殺超過 2%，美國總統川普宣布將為通過荷莫茲海峽的船隻提供保險擔保和海軍護航，三大指數跌幅收斂，標普 500 指數自去年 11 月以來，首次收在 100 日移動平均線之下。

道瓊工業指數收盤下跌 403.51 點，跌幅 0.8%，收在 48,501.27 點；標普 500 指數跌 64.99 點，跌幅 0.9%，收在 6,816.63 點。那斯達克指數跌 232.17 點，跌幅 1%，收在 22,516.69 點。

費城半導體指數大跌4.6%，美光大跌8%，英特爾（Intel）跌5.3%。

台灣加權股價指數周二大跌771.44點，跌幅2.2%，收在34323.65點。台積電（2330）跌2%，收在1,935元。

個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,233.83 -4.33 1,935.00 15.44

聯電 UMC US 62.63 -5.80 62.60 0.04

日月光投控 ASX US 352.82 -7.81 359.50 -1.86

中華電信 CHT US 137.62 -0.39 138.00 -0.28

台積電 中華電信 日月光投控 地緣政治

延伸閱讀

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

到底誰賣的？ 台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。