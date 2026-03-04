快訊

川普出招穩能源：美國要給航經波斯灣的船隻護航和上保險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。歐新社
美國總統川普採取措施防範對伊朗的戰爭引發的能源危機，他承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。

川普周二表示，美國國際開發金融公司將以「非常合理的價格」提供保險，協助確保波斯灣的能源運輸和其他商業貿易暢通無阻。此外，他還表示，「必要時」，美國海軍將「儘快」開始為通過荷莫茲海峽的油輪與天然氣運輸船護航。

他在社群媒體發文表示：「無論如何，美國將確保能源自由流向世界。」

美國和以色列對伊朗發動打擊，引發了中東地區大範圍混亂，並導致通過荷莫茲海峽這條能源生命線的石油運輸陷入停頓。由於缺乏運輸船隻與儲油設施，伊拉克最大規模油田，如魯邁拉（Rumaila）及西古爾納2號（West Qurna 2），均已停產，該國原油產量瀕於崩潰。國際油價應聲飆升。

川普沒有說明國際開發金融公司提供保險的具體運作機制。該機構通常旨在調動私人資本投入開發中國家，並降低在貧困國家的投資風險。

川普宣布此一消息前，全球最大的幾家海事保險互助機構已撤回對進入波斯灣船舶的戰爭風險承保。一些船東可以從其他保險公司得到保障，保費卻急劇攀升。

以色列 川普 國際油價 荷莫茲海峽

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

