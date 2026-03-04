川普擬讓海軍護送油輪渡荷莫茲海峽 美股跌勢收斂

中東緊張局勢推升國際油價續揚之際，道瓊工業指數早盤狂瀉1200點，稍晚美國總統川普說若有必要，將指示美國海軍護送油輪度過荷莫茲海峽，美股今天仍收低，但跌勢大幅收斂。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天表示，若有必要，將指示美國海軍在伊朗戰爭期間護送油輪度過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並下令華府為這些船隻運輸提供保險。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「若有必要，美國海軍將儘快開始護送油輪度過荷莫茲海峽。無論如何，美國將確保能源自由流通到世界各地。」

道瓊工業指數大跌403.51點或0.83%，收報48501.27點。

標普500指數小幅下跌64.99點或0.94%，收在6816.63點。

那斯達克指數下挫232.17點或1.02%，收22516.69點。

費城半導體指數滑落372.47點或4.58%，收7764.88點。