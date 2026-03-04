快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬讓海軍護送油輪渡荷莫茲海峽 美股跌勢收斂

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

中東緊張局勢推升國際油價續揚之際，道瓊工業指數早盤狂瀉1200點，稍晚美國總統川普說若有必要，將指示美國海軍護送油輪度過荷莫茲海峽，美股今天仍收低，但跌勢大幅收斂。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天表示，若有必要，將指示美國海軍在伊朗戰爭期間護送油輪度過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並下令華府為這些船隻運輸提供保險。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「若有必要，美國海軍將儘快開始護送油輪度過荷莫茲海峽。無論如何，美國將確保能源自由流通到世界各地。」

道瓊工業指數大跌403.51點或0.83%，收報48501.27點。

標普500指數小幅下跌64.99點或0.94%，收在6816.63點。

那斯達克指數下挫232.17點或1.02%，收22516.69點。

費城半導體指數滑落372.47點或4.58%，收7764.88點。

國際油價 美國 道瓊工業指數

延伸閱讀

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

美、伊開火油輪動彈不得 印度液化石油氣恐撐不到2周

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

ChatGPT要變更聰明了！升級最常用模型 降低幻覺與說教式回應

OpenAI發布ChatGPT最常用模型的更新版本GPT-5.3 Instant，目的在讓日常對話「更加穩定有幫助，而且流暢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。