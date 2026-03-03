聽新聞
0:00 / 0:00

不怕特斯拉想轉單？韓媒：三星泰勒廠延至明年量產

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
韓國中央日報引述知情人士報導，三星電子泰勒廠原先預期最快今年量產，現已將計畫延至2027年初。美聯社
韓國中央日報引述知情人士報導，三星電子泰勒廠原先預期最快今年量產，現已將計畫延至2027年初。美聯社

韓媒報導，三星電子泰勒廠原先預期最快今年量產，現已將計畫延至2027年初。

韓國中央日報報導，一名消息人士表示：「即便在三星內部，啟動量產的確切時間尚未敲定。」「這個時間表已持續往後延，如今要全面放量，達到更大的產量，可能要到明年初。」

另一個半導體材料公司的消息來源也附和道，「這座廠已開始試產，但全面生產的時程已大幅延宕」。

此一變化令人意外，因為先前各界預期今年底就能開始提升產能。三星在今年1月的法說會中曾表示，該公司第二代2奈米晶片（SF2P）定於今年進入量產，當時許多人認為指的就是泰勒廠。

三星先前預測，在AI晶片需求的帶動下，今年2奈米訂單將大增超過130%。雖然南韓平澤廠也會生產2奈米晶片，但平澤廠設施仍在建設中，且原本部分晶圓代工產線已轉向擴大記憶體生產，因應AI需求。分析師認為，泰勒廠因鄰近主要大客戶，將承擔SF2P的大規模生產任務。

市場對2026年泰勒廠量產的信心，很大程度來自去年7月三星取得特斯拉價值165億美元的AI6晶片訂單。馬斯克隨後表示，該廠也將生產部分AI5晶片。

南韓 馬斯克 韓國

延伸閱讀

外資點名 AI「亞洲三強」不只台積電！卡位布局三星、SK 海力士

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

卡位亞洲AI三強 這ETF勝過複委託

台美兩廠雙線出擊…台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

不怕特斯拉想轉單？韓媒：三星泰勒廠延至明年量產

韓媒報導，三星電子泰勒廠原先預期最快今年量產，現已將計畫延至2027年初。

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

伊朗戰事進入第四天，仍未出現降溫跡象，美國總統川普說，美國將「不計代價」達成在伊朗的軍事目標。投資人更加恐懼能源市場恐長期中斷，也擔憂通膨再起，美股四大指數3日早盤重挫。

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

歐元區2月通膨率升至1.9% 中東戰火引發物價上漲擔憂

歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。隨著中東各地戰火爆發，...

伊朗戰爭促市場押注美元及能源 黃金、白銀價格重挫

伊朗戰爭推升石油、天然氣價格，受此影響，交易員策略性押注能源及美元，貴金屬價格今天大幅走低

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。