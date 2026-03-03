不怕特斯拉想轉單？韓媒：三星泰勒廠延至明年量產

韓媒報導，三星電子泰勒廠原先預期最快今年量產，現已將計畫延至2027年初。

韓國中央日報報導，一名消息人士表示：「即便在三星內部，啟動量產的確切時間尚未敲定。」「這個時間表已持續往後延，如今要全面放量，達到更大的產量，可能要到明年初。」

另一個半導體材料公司的消息來源也附和道，「這座廠已開始試產，但全面生產的時程已大幅延宕」。

此一變化令人意外，因為先前各界預期今年底就能開始提升產能。三星在今年1月的法說會中曾表示，該公司第二代2奈米晶片（SF2P）定於今年進入量產，當時許多人認為指的就是泰勒廠。

三星先前預測，在AI晶片需求的帶動下，今年2奈米訂單將大增超過130%。雖然南韓平澤廠也會生產2奈米晶片，但平澤廠設施仍在建設中，且原本部分晶圓代工產線已轉向擴大記憶體生產，因應AI需求。分析師認為，泰勒廠因鄰近主要大客戶，將承擔SF2P的大規模生產任務。

市場對2026年泰勒廠量產的信心，很大程度來自去年7月三星取得特斯拉價值165億美元的AI6晶片訂單。馬斯克隨後表示，該廠也將生產部分AI5晶片。