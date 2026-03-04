快訊

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美國、以色列與伊朗交火擴及更多中東目標，伊朗關閉荷莫茲海峽，並疑似攻擊美國駐利雅德大使館，美以則繼續空襲伊朗，美國總統川普揚言報復，隨著波灣多國油氣生產實質停擺，國際油價3日盤中漲破85美元，美元指數漲向100，全球股市與公債價格走低。

布蘭特原油期貨3日盤中跳漲9.49%至每桶85.12美元，西德州中級原油也漲8.9%至每桶77.58美元，美元指數強升0.9%至99.221，黃金現貨跌0.9%至每英兩5,276.65美元，歐洲天然氣期貨飆漲27%。分析師預期，若伊朗衝突拉長，油價可能觸及100美元，金價可能漲破5,600美元。

投資人擔心能源供應風險與通膨可能引發停滯性通膨，全球股市3日盤中大跌，美股道瓊工業指數、道瓊歐洲Stoxx 600指數都跌逾1%，韓股重挫7.2%，亞股一片慘綠，全球公債也遭拋售，走勢與價格相反的美國、德國、英國、日本及澳洲的公債殖利率，全都上漲。

伊朗衝突進入第四天，進一步擴大為區域戰爭。伊朗革命衛隊2日宣布，已關閉荷莫茲海峽，將對任何試圖穿越該海峽的船隻開火，衝擊運輸全球約20%石油與天然氣的要道。伊朗3日持續攻擊中東多國。沙烏地阿拉伯國防部表示，美國駐利雅德大使館遭兩架無人機擊中，評估攻擊來自伊朗。

川普3日受訪時表示，華府對駐利雅德大使館遭攻擊的回應，「很快」將揭曉，並表示美國一些武器的庫存為「歷來最高」，中級和中高級彈藥擁有「堪稱無限的供應」，能「一直打下去」。美軍3日表示，已摧毀革命衛隊的指揮部與控制設施、空防能力與無人機發射位址及機場，以色列同日也對德黑蘭和貝魯特發動精準打擊，摧毀軍事目標。

川普2日說，美國對伊朗的攻擊「只是剛開始，預測持續四到五周，但我們有能力打擊遠更久的時間」，「不管花多少時間都可以，不惜一切」。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

