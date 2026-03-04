貝萊德跨界 插旗公用事業

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
貝萊德旗下公司斥資107億美元現金收購公用事業商AES。 （彭博資訊）
全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的全球基礎建設合夥公司（GIP）和私募股權公司EQT 2日宣布，同意以107億美元現金收購公用事業集團AES，交易總規模約334億美元，是史上規模最大的基礎建設收購案之一。

根據2日聲明，GIP和EQT將以每股15美元全現金收購AES，比2月27日收盤價17.28美元折價13%，但比去年7月8日前的交易量加權平均價位（VWAP）溢價40%。彭博新聞於去年7月9日報導，AES正在尋求出售。此後，併購傳聞開始帶動AES股價上漲。

這筆交易預計2027年初完成，納入227億美元的債務後，企業價值達334億美元。除了GIP和EQT，全美最大公共退休金加州公務員退休基金（CalPERS）和卡達主權財富基金（QIA）也參與這場交易。

GIP與EQT押注，AES將在大型運算設施帶動用電需求激增下受惠，並表示計劃持續擴大AES的再生能源業務，而這筆交易將提供投資新電力設施的「財務彈性」。AES在美國和其他13國擁有並營運電力設施，近年也大舉投資再生能源電網，並與Google、微軟及亞馬遜在內的業者達成協議，供應再生能源電力。

知情人士表示，為支應不斷擴大的電力項目，AES原本面臨取消股利並大量發行股票的壓力，此次交易將提供該公司成長所需資金。

這筆交易也凸顯電力供應商的重要性日增。據彭博彙編數據，2025年以來，該產業已宣布逾2,800億美元的併購交易。GIP近年積極收購公用事業公司並押注資料中心，2024年以62億美元收購Allete，去年再以400億美元買下資料中心營運商Aligned Data Centers公司。

另據最新報導，曾獲輝達與超微支持的晶片新創Ayar Labs，在新一輪募資中募得5億美元，估值達38億美元，投資者包含聯發科（2454）、路博邁（Neuberger Berman）及QIA。

聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited取得172萬2,759股特別股、總額約9,000萬美元，累計持股比重約2.4%。

Ayar Labs試圖翻轉伺服器機櫃內晶片間的連結方式，讓資料以光子形式在晶片間高速傳輸，藉此降低功耗並提升效率；該公司並被視為少數深耕共封裝光學（CPO）等先進互連應用的業者之一。

