私募信貸產業一波未平一波又起 英房貸機構破產受害人變多

私募信貸產業一波未平一波又起，英國房貸機構Market Financial Solutions（MFS）因「雙重抵押」遭一夜清盤事件，再度在金融業投下一顆震撼彈，而且至今仍餘波盪漾，受波及者的名單越來越長。避險基金大咖艾略特投資管理公司（Elliott）、三井住友銀行（SMBC）和麥格理均傳出有曝險。

彭博資訊3日引述知情人士報導，艾略特的曝險部位約有2億英鎊（2.68億美元），三井住友銀行約為1億英鎊，麥格理的全球市場部門曝險部位不到5,000萬英鎊。

另據澳洲Realm固定收益基金公開揭露的資訊，該公司對MFS的曝險約8,000萬美元。

上周MFS因涉嫌「嚴重詐欺」（包括雙重抵押資產），陷入破產管理。一些債權人警告說，貸款的抵押品可能有9.3億英鎊的缺口。受其牽連者眾多，據彭博上周報導，包括巴克萊、阿波羅全球管理公司旗下Atlas SP Partners，以及傑富瑞金融集團（Jefferies）在內的多家貸款機構，曾幫助安排逾20億英鎊貸款給MFS。知情人士透露，其他可能因MFS而蒙受損失的機構還包括美國私募股權公司TPG和不良債權專家Avenue Capital。

MFS於2月聲請破產管理，但上周情況進一步惡化，兩家債權人Amber Bridging和Zircon Bridging以「真正且嚴重擔憂該公司的管理不善」為由，聲請委任各自的破產管理人，這兩家公司在提交給法院的文件中表示，抵押品有「重大缺口」。

私人信貸產業正值風雨飄搖，MFS的倒閉更加劇了業界緊張情勢。在此之前，私募信貸巨頭Blue Owl Capital於2月暫停了贖回，而KKR旗下的一檔基金在上月底因利率下降和違約率上升而削減股息。

MFS的倒閉讓貸款機構感到似曾相識，他們仍在因應先前美國First Brands和Tricolor兩家公司倒閉帶來的衝擊。