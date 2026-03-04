快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

私募信貸產業一波未平一波又起 英房貸機構破產受害人變多

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
英國房貸機構MFS因「雙重抵押」遭一夜清盤事件，再度在金融業投下一顆震撼彈。（彭博資訊）
英國房貸機構MFS因「雙重抵押」遭一夜清盤事件，再度在金融業投下一顆震撼彈。（彭博資訊）

私募信貸產業一波未平一波又起，英國房貸機構Market Financial Solutions（MFS）因「雙重抵押」遭一夜清盤事件，再度在金融業投下一顆震撼彈，而且至今仍餘波盪漾，受波及者的名單越來越長。避險基金大咖艾略特投資管理公司（Elliott）、三井住友銀行（SMBC）和麥格理均傳出有曝險。

彭博資訊3日引述知情人士報導，艾略特的曝險部位約有2億英鎊（2.68億美元），三井住友銀行約為1億英鎊，麥格理的全球市場部門曝險部位不到5,000萬英鎊。

另據澳洲Realm固定收益基金公開揭露的資訊，該公司對MFS的曝險約8,000萬美元。  

上周MFS因涉嫌「嚴重詐欺」（包括雙重抵押資產），陷入破產管理。一些債權人警告說，貸款的抵押品可能有9.3億英鎊的缺口。受其牽連者眾多，據彭博上周報導，包括巴克萊、阿波羅全球管理公司旗下Atlas SP Partners，以及傑富瑞金融集團（Jefferies）在內的多家貸款機構，曾幫助安排逾20億英鎊貸款給MFS。知情人士透露，其他可能因MFS而蒙受損失的機構還包括美國私募股權公司TPG和不良債權專家Avenue Capital。

MFS於2月聲請破產管理，但上周情況進一步惡化，兩家債權人Amber Bridging和Zircon Bridging以「真正且嚴重擔憂該公司的管理不善」為由，聲請委任各自的破產管理人，這兩家公司在提交給法院的文件中表示，抵押品有「重大缺口」。

私人信貸產業正值風雨飄搖，MFS的倒閉更加劇了業界緊張情勢。在此之前，私募信貸巨頭Blue Owl Capital於2月暫停了贖回，而KKR旗下的一檔基金在上月底因利率下降和違約率上升而削減股息。

MFS的倒閉讓貸款機構感到似曾相識，他們仍在因應先前美國First Brands和Tricolor兩家公司倒閉帶來的衝擊。

彭博 信貸

延伸閱讀

彭博：台灣勞退基金擬再增海外投資

那指月線跌勢重 關稅風暴以來最慘

中信銀行 引進私募次級市場基金

黑石旗艦基金陷贖回潮

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。