經濟日報／ 編譯黃淑玲季晶晶／綜合外電

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

尼克森在加州長堤港參加標普全球市場情報舉辦的貨櫃航運會議時表示，因荷莫茲海峽壅塞滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。他說，現在「所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」，並透露ONE和地中海航運公司（MSC）等同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

伊朗警告關閉荷莫茲海峽，將對任何試圖穿越該海峽的船隻開火，使該水道實質停擺，從中東運輸原油到中國大陸的超大型油輪（VLCC）每日運費，已漲至42.4萬美元的新紀錄，從美國墨西哥灣沿岸運往大陸的整船租運成本，也突破2,100萬美元，同樣寫下歷史紀錄。

彭博報導，大西洋地區液化天然氣（LNG）運輸船每日費用也衝上20萬美元，至少比船運商Spark大宗商品公司2日稍早評估的LNG運輸價格漲了兩倍多。

中東 彭博

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

