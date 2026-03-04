中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

尼克森在加州長堤港參加標普全球市場情報舉辦的貨櫃航運會議時表示，因荷莫茲海峽壅塞滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。他說，現在「所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」，並透露ONE和地中海航運公司（MSC）等同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

伊朗警告關閉荷莫茲海峽，將對任何試圖穿越該海峽的船隻開火，使該水道實質停擺，從中東運輸原油到中國大陸的超大型油輪（VLCC）每日運費，已漲至42.4萬美元的新紀錄，從美國墨西哥灣沿岸運往大陸的整船租運成本，也突破2,100萬美元，同樣寫下歷史紀錄。

彭博報導，大西洋地區液化天然氣（LNG）運輸船每日費用也衝上20萬美元，至少比船運商Spark大宗商品公司2日稍早評估的LNG運輸價格漲了兩倍多。