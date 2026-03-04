中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

在伊朗威脅攻擊行經荷莫茲海峽，並有系統地打擊杜拜和阿布達比等鄰國商業樞紐機場，已使全球20%原油運輸停擺，好幾個中東國家關閉或限制領空，擾亂18%的空運貨物。

荷莫茲海峽不只是能源運輸要道，也是鋁、糖和化肥等其他商品重要運輸路線，波灣也是一些化肥大廠所在地，這場衝突已推升尿素等化肥的價格。

而且，杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）港已因攔截飛彈攻擊的殘骸而暫停營運，該港是全球第九繁忙貨櫃港口，也是全球重要轉運和分銷樞紐，可能干擾跨國貨櫃航商的調度，擾亂全球供應鏈。

目前裝載消費者產品、汽車零組件、電子產品及食品等產品的貨櫃輪，正重新規劃航線或面臨延誤，與美國或以色列利益連結的船舶可能會成為目標。

Wasel & Wasel律師事務所管理合夥人亞布瓦塞爾（Mahmoud Abuwasel）指出，若主要航商限制訂艙、船舶繞道好望角，會使全球航期時間拉長數周，實質減少體系運力，尤其現代供應鏈高度依賴即時物流，若運輸時間拉長數周，原料將延遲到貨，零件也無法按時交付，連帶衝擊生產。

空運運能也陷入緊繃，聯邦快遞（FedEx）也已暫停往返巴林、以色列、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特及阿聯等市場的貨機，並暫停好幾個波灣國家取貨服務。由於亞洲與中東航線貨艙可訂空間減少，空運費率可能上漲。