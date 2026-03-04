黑石旗艦基金陷贖回潮

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

黑石集團（Blackstone）旗下規模820億美元的旗艦私募信貸基金，正面臨贖回潮，本季淨流出17億美元，且贖回率達到破紀錄的7.9%，引人側目，是散戶投資人對私募信貸日益不安的最新跡象。

這檔名為Bcred的基金，第1季遭投資人大量贖回，相關請求達到7.9%，已創紀錄並突破每季5%的額度門檻。贖回率到達5%後，這個私募投資集團就可以向撤資者限制支付款項。

根據黑石發言人的說法，該公司仍能滿足贖回請求。 該公司在文件中表示，「Bcred正在履行本季的所有贖回請求，就像自成立以來每季那樣」，並指出該基金在去年底擁有超過80億美元的流動性。黑石發言人也說，Bcred持續為投資者提供良好績效，成立來，其I類受益單位的年化報酬率達9.8%，較槓桿貸款高出360個基點（3.6個百分點）。

巴克萊銀行（Barclays）分析師布迪許指出：「有鑑於這些產品的管理費高於平均水準，加上每季的績效費，這些基金的資金流向至關重要。」「對我們而言，目前尚不清楚的關鍵問題是，這種情況會持續多久？」

Bcred是第一個透露本季有贖回情形的大型基金。阿波羅全球、Blue Owl等競爭對手操盤的類似基金，目前也都開放投資人贖回。

