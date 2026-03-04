快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

鋪路川習會 貝森特、何立峰下周會面

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導

知情人士透露，美中官員3月中旬將會面，為川習會鋪路，雙方將討論重啟投資。路透分析，美國空襲伊朗將強化川普的籌碼。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰預期下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

香港《南華早報》報導指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

川普預定3月31日至4月2日訪中並與習近平會面，將是他自2017年訪中以來，首度再有美國總統到訪中國。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實，當局僅會在中國領導人行程展開前數日才對外公布細節。

貝森特與何立峰預期會晤的時間，意味著官員們只有約兩周時間籌備川習會，須在短時間內敲定商業協議與川普訪華的後勤安排。

知情人士表示，貝森特與何立峰的會談，以及更廣泛的經濟對話，將與美中其他地緣政治議題分開處理。

雙方可能討論的議題包括：中國可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

南華早報引述的消息來源則說，美中已開始討論恢復對等投資的方法，正在評估幾種方式，包括結構嚴謹的合資企業、授權安排，以及抵禦政治與監管審查的輕智慧財產權模式，而福特和寧德時代的合作方式是可能的參考模式。

據了解，中方對美方保護本國的方式表達擔憂，因為對中資在美投資遭遇嚴格審查，已導致投資下滑及部分撤資。中方代表還討論了中國大陸企業的上市問題。與此同時，美方則徵詢了關於中國市場准入的意見。

美伊戰事延燒未妨礙川習會按計畫推動。

北京 彭博 美國最高法院

延伸閱讀

美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

川普訪赴陸前 港媒：中美啟動雙向投資談判或成少數成果

川習會照常推進！貝森特何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。