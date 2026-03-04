鋪路川習會 貝森特、何立峰下周會面

知情人士透露，美中官員3月中旬將會面，為川習會鋪路，雙方將討論重啟投資。路透分析，美國空襲伊朗將強化川普的籌碼。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰預期下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

香港《南華早報》報導指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

川普預定3月31日至4月2日訪中並與習近平會面，將是他自2017年訪中以來，首度再有美國總統到訪中國。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實，當局僅會在中國領導人行程展開前數日才對外公布細節。

貝森特與何立峰預期會晤的時間，意味著官員們只有約兩周時間籌備川習會，須在短時間內敲定商業協議與川普訪華的後勤安排。

知情人士表示，貝森特與何立峰的會談，以及更廣泛的經濟對話，將與美中其他地緣政治議題分開處理。

雙方可能討論的議題包括：中國可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

南華早報引述的消息來源則說，美中已開始討論恢復對等投資的方法，正在評估幾種方式，包括結構嚴謹的合資企業、授權安排，以及抵禦政治與監管審查的輕智慧財產權模式，而福特和寧德時代的合作方式是可能的參考模式。

據了解，中方對美方保護本國的方式表達擔憂，因為對中資在美投資遭遇嚴格審查，已導致投資下滑及部分撤資。中方代表還討論了中國大陸企業的上市問題。與此同時，美方則徵詢了關於中國市場准入的意見。

美伊戰事延燒未妨礙川習會按計畫推動。