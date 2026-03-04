蝦皮母公司上季獲利遜色

零售業最新財報出爐，蝦皮母公司冬海（Sea）上季獲利不及預期，在美股3日早盤股價重挫25%。但美國目標百貨（Target）因今年獲利前景優於預期，顯示重整計畫開始奏效，激勵股價攀揚。

冬海3日公布，上季銷售增加38%至69億美元；但淨利4.11億美元，不及分析師估計的4.42億美元。2025年的年度商品交易總額（GMV）上揚29%至1,274億美元。冬海執行長李小冬努力抵擋東南亞市場的競爭對手，如字節跳動的TikTok、阿里巴巴的Lazada、Temu。冬海的電商部門蝦皮，雖然鞏固了此區的領導地位，但嚴苛競爭打壓毛利率，同業紛紛促銷攬客，並投資改善服務。

更多消費者使用網購，採買從iPhone到生鮮雜貨的各種商品，李小冬聚焦強化冬海的物流部門，要用更低價的配送，贏取消費者。

同日，目標百貨新執行長菲德克承諾，今年會重回成長，並發布樂觀的獲利展望。該公司估計，2026年淨銷售將攀升2%，為三年來首見成長，增幅也優於市場預期；同時預期全年每股盈餘在7.5-8.5美元之間，也高於預期的7.67美元。