快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

蝦皮母公司上季獲利遜色

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

零售業最新財報出爐，蝦皮母公司冬海（Sea）上季獲利不及預期，在美股3日早盤股價重挫25%。但美國目標百貨（Target）因今年獲利前景優於預期，顯示重整計畫開始奏效，激勵股價攀揚。

冬海3日公布，上季銷售增加38%至69億美元；但淨利4.11億美元，不及分析師估計的4.42億美元。2025年的年度商品交易總額（GMV）上揚29%至1,274億美元。冬海執行長李小冬努力抵擋東南亞市場的競爭對手，如字節跳動的TikTok、阿里巴巴的Lazada、Temu。冬海的電商部門蝦皮，雖然鞏固了此區的領導地位，但嚴苛競爭打壓毛利率，同業紛紛促銷攬客，並投資改善服務。

更多消費者使用網購，採買從iPhone到生鮮雜貨的各種商品，李小冬聚焦強化冬海的物流部門，要用更低價的配送，贏取消費者。

同日，目標百貨新執行長菲德克承諾，今年會重回成長，並發布樂觀的獲利展望。該公司估計，2026年淨銷售將攀升2%，為三年來首見成長，增幅也優於市場預期；同時預期全年每股盈餘在7.5-8.5美元之間，也高於預期的7.67美元。

iPhone 字節跳動 消費者

延伸閱讀

Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高

輝達親兒子CoreWeave慘虧

戴爾財報、財測狂 股價暴漲

Coupang酷澎財報／去年台灣業務三位數成長 12月75%訂單可次日達

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。