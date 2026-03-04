快訊

美國公債價格大跌 市場下調對降息幅度押注

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國公債價格2日大跌，出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮，迫使交易人士下調對降息幅度的押注，美債殖利率竄升，指標的10年期殖利率重返4%以上。

美國10年期公債殖利率周一攀升8.6個基點至4.048%，創6月6日以來最大單日漲幅。2年期公債殖利率飆升10個基點至3.48%；30年期公債殖利率上漲6.6個基點至4.699%。

這回情勢不同，美債並沒有在地緣政治事件發生下湧現避險買盤，反倒下跌，原因是目前交易員正為聯準會（Fed）「更長時間維持高利率」做準備。期貨市場已將聯準會下次降息時點延後至9月。

德意志銀行上周報告就點出，相較於單純的地緣政治衝擊，油價上漲更可能「顯著」推高殖利率。該行分析過去數十年重大地緣政治事件，包括1990年伊拉克入侵科威特、2001年美國911事件，以及俄羅斯入侵烏克蘭

伊拉克 烏克蘭 美國

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

