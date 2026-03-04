聽新聞
美國公債價格大跌 市場下調對降息幅度押注
美國公債價格2日大跌，出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮，迫使交易人士下調對降息幅度的押注，美債殖利率竄升，指標的10年期殖利率重返4%以上。
美國10年期公債殖利率周一攀升8.6個基點至4.048%，創6月6日以來最大單日漲幅。2年期公債殖利率飆升10個基點至3.48%；30年期公債殖利率上漲6.6個基點至4.699%。
這回情勢不同，美債並沒有在地緣政治事件發生下湧現避險買盤，反倒下跌，原因是目前交易員正為聯準會（Fed）「更長時間維持高利率」做準備。期貨市場已將聯準會下次降息時點延後至9月。
德意志銀行上周報告就點出，相較於單純的地緣政治衝擊，油價上漲更可能「顯著」推高殖利率。該行分析過去數十年重大地緣政治事件，包括1990年伊拉克入侵科威特、2001年美國911事件，以及俄羅斯入侵烏克蘭。
