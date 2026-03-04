快訊

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。（歐新社）
美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

紐約時報分析說，根據最樂觀情境推演，這場衝突將會在幾周內結束，該區將恢復生產石油和天然氣，荷莫茲海峽也會恢復航運，全球能源供應衝擊與通膨疑慮隨之消退。但專家警告勿過早樂觀，最令人擔憂的是，被逼到絕境的伊朗政府可能採取更具侵略性的報復，破壞卡達和沙烏地阿拉伯的石油和天然氣產能。

哈佛大學教授羅格夫說：「我們正處於非常危險時期。」這位國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家懷疑衝突很快就會結束的說法，他援引第一次世界大戰爆發為例說，當時所有人都以為一個月內就會結束。

紐時說，中東衝突若曠日持久，可能導致能源價格飆升至足以推升通膨的水平，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。

最令人憂心的是，中東生產全球30%石油和17%天然氣，此區的能源供應一旦中斷，幾乎肯定會為全球兩大能源進口地區東亞和歐洲帶來麻煩。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員扎雷說，依賴能源進口的歐洲和東亞是最脆弱地區。現在舉世聚焦於荷莫茲海峽，這條承載著全球五分之一海運原油、五分之一液化天然氣及三分之一最常用化肥的運輸量，化肥供應受阻也將推高全球糧食種植成本。

彭博對經濟學家的訪調也顯示，戰爭將使全球通膨上升，半數受訪者認為美國與歐元區的通膨將略升，近40%預期中國通膨漲幅較先前預期高出0.3至0.9個百分點。多數受訪者預測，全球經濟前景基本上未受影響，但最終結果將取決於衝突持續的時間。

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

