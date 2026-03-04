美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

紐約時報分析說，根據最樂觀情境推演，這場衝突將會在幾周內結束，該區將恢復生產石油和天然氣，荷莫茲海峽也會恢復航運，全球能源供應衝擊與通膨疑慮隨之消退。但專家警告勿過早樂觀，最令人擔憂的是，被逼到絕境的伊朗政府可能採取更具侵略性的報復，破壞卡達和沙烏地阿拉伯的石油和天然氣產能。

哈佛大學教授羅格夫說：「我們正處於非常危險時期。」這位國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家懷疑衝突很快就會結束的說法，他援引第一次世界大戰爆發為例說，當時所有人都以為一個月內就會結束。

紐時說，中東衝突若曠日持久，可能導致能源價格飆升至足以推升通膨的水平，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。

最令人憂心的是，中東生產全球30%石油和17%天然氣，此區的能源供應一旦中斷，幾乎肯定會為全球兩大能源進口地區東亞和歐洲帶來麻煩。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員扎雷說，依賴能源進口的歐洲和東亞是最脆弱地區。現在舉世聚焦於荷莫茲海峽，這條承載著全球五分之一海運原油、五分之一液化天然氣及三分之一最常用化肥的運輸量，化肥供應受阻也將推高全球糧食種植成本。

彭博對經濟學家的訪調也顯示，戰爭將使全球通膨上升，半數受訪者認為美國與歐元區的通膨將略升，近40%預期中國通膨漲幅較先前預期高出0.3至0.9個百分點。多數受訪者預測，全球經濟前景基本上未受影響，但最終結果將取決於衝突持續的時間。